20克金戒指掉河底3年 山東男花千元撈回1.4萬元

山東一名賈先生三年前捕魚時，手上重達20多克的金戒指不慎掉進河裡。(取材自大眾新聞)

山東一名賈先生三年前捕魚時，手上重達20多克的金戒指不慎掉進河裡，當時曾打撈未果。近日，賈先生花費1000元(人民幣，下同，約138.3美元)請專業打撈團隊，花了兩個多小時，最後成功打撈上金戒指。消息在網上熱傳，有網友認為目前金價 上漲「有價值」，但也有人質疑事件「造假」、博流量。

半島都市報報導，近日一則「掉大沽河近三年的金戒指打撈成功」的影片，引發不少網友的關注。據影片顯示，在大沽河邊，幾名身穿潛水設備的男子，手持探測儀器潛入水中，經過一段時間後，一名潛水員手上拿著一個碩大的金戒指浮出水面。丟失三年的戒指重新找到，男子高興地將戒指重新戴在手上。

賈姓失主受訪說，這枚戒指有20多克重，價值超過1萬元(約1383.3美元)，是他在膠州市李哥莊鎮賈疃橋大沽河撒網抓魚的時候掉下去的，當時他坐在橡皮艇上，收網要走時候發現戒指沒了。他說，當時就嘗試打撈，但都沒有找到戒指，這三年來雖然常常想起這個戒指，但因為距離遠、費用高，一直沒有再去打撈過。

後來，失主在抖音 上看到了一個打撈經驗豐富的團隊，剛好適逢春天，水位比較低，就趁著假期空檔預約打撈團隊再去試試看。「能撈上來我給他們1000元，撈不上來給300元」。

打撈團隊，花了兩個多小時，最後成功打撈上金戒指。(取材自大眾新聞)

打撈團隊負責人劉女士表示，他們用專業水下金屬探測器打撈，「最後在大壩邊一個靠近橋底的地方找到的，已經在泥裡了，很深，前後打撈了兩個半小時左右」。

此外，有媒體指出，目前在中國市場金價來到每克約700多元，20克的金戒指價值超過1.4萬元，有網友稱，與花費的打撈金相比，非常值。