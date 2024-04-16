我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛凱辛娜公園300多棵樹遭破壞 四處留單車痕跡

紐約州新財年預算 府會達成初步協議

上海「1室1廳」套房月租300元 床在馬桶後…「有人租了」

中國新聞組／北京16日電
在馬桶的後面還帶了一個地鋪床位。(取材自新民晚報)
在馬桶的後面還帶了一個地鋪床位。(取材自新民晚報)

上海有一套號稱「一室一廳」的租屋單位，月租金只要300元人民幣（約41.5美元）就能租到，引發網民熱議，因為這所謂的「一室一廳」中的「一室」是臥室兼衛生間，裡面僅擺得下一張床墊，床前方還是馬桶與洗手台。儘管許多網民稱看完租房介紹影片後稱感覺「非常爆炸」，但房仲稱影片剛發布沒多久就租出去了。

據新民晚報報導，一家房屋出租中介公司日前在網路上發布了一則介紹租屋的影片，拍攝者稱這套房是樓梯下改的一間房子，稱之為「小複式」，是一間「一室一廳，一廚一衛的房子」。

根據影片，進門左邊就是一個小廚房，中間是一個下沉式的小客廳，做完飯就直接在階梯這裡吃了。而客廳右邊是一個衛生間，馬桶後面還帶了一個地鋪床位，中間僅有一個低門檻隔擋。拍攝者還說，「這洗澡的時候花灑不能開太猛，不然會把床淋濕」。

發布影片者介紹稱，該房子是樓梯下改的一間房子。(取材自新民晚報)
發布影片者介紹稱，該房子是樓梯下改的一間房子。(取材自新民晚報)

影片發布者「滬漂小Q」受訪表示，這套房子5平米左右，一個月租金300元人民幣，影片發布當晚，就有跑滴滴的司機來租了。他說，現在很難找到月租1000元人民幣以內的房子，「一推出就被承租了」。

至於床鋪就在馬桶後面、房間沒窗戶的安排，房仲表示，「房間是比較壓抑點，但是廚房、衛生間都有，別人跑滴滴睡個覺而已」。

影片廣傳後引起許多網民熱議，「真不敢想像住在這裡的人有多麼不容易和有多麼強大的內心」、「我還想著說雖然小一點，但至少有獨立衛生間和廚房，還在期待他走進房間，結果告訴我廁所裡面是臥室啊」；也有網友擔心這樣的房子合規嗎？會有安全隱憂嗎？還有網民認為，滴滴司機大多睡在車裡，可能人家租下只為洗個澡。

報導稱，上海另外一家房仲公司工作人員表示，小出租房是針對剛創業、經濟條件不太寬裕的人推出的，「外送的比較多一點，只要稍微有個地方住就行了」。

租金

上一則

花128元體驗「千人宴」吃到花生毛豆 海南保亭：全額退費

延伸閱讀

習近平今在北京釣魚台國賓館與德國總理蕭茲茶敘

習近平今在北京釣魚台國賓館與德國總理蕭茲茶敘
德歡迎中車 蕭茲：確保公平競爭

德歡迎中車 蕭茲：確保公平競爭
便利境外旅客 境外信用卡15日起可在上海地鐵買票

便利境外旅客 境外信用卡15日起可在上海地鐵買票
庫市「上海1號 」喜迎周年慶 即日起推出「 多重特大優惠 」無論消費額多寡早餐送老發麵鮮肉包、晚餐送精美甜品招牌美食「老火魚頭豆腐湯」原價20元 現只要1元

庫市「上海1號 」喜迎周年慶 即日起推出「 多重特大優惠 」無論消費額多寡早餐送老發麵鮮肉包、晚餐送精美甜品招牌美食「老火魚頭豆腐湯」原價20元 現只要1元

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55

超人氣

更多 >
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情