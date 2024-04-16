上海「1室1廳」套房月租300元 床在馬桶後…「有人租了」

在馬桶的後面還帶了一個地鋪床位。(取材自新民晚報)

上海有一套號稱「一室一廳」的租屋單位，月租金 只要300元人民幣（約41.5美元）就能租到，引發網民熱議，因為這所謂的「一室一廳」中的「一室」是臥室兼衛生間，裡面僅擺得下一張床墊，床前方還是馬桶與洗手台。儘管許多網民稱看完租房介紹影片後稱感覺「非常爆炸」，但房仲稱影片剛發布沒多久就租出去了。

據新民晚報報導，一家房屋出租中介公司日前在網路上發布了一則介紹租屋的影片，拍攝者稱這套房是樓梯下改的一間房子，稱之為「小複式」，是一間「一室一廳，一廚一衛的房子」。

根據影片，進門左邊就是一個小廚房，中間是一個下沉式的小客廳，做完飯就直接在階梯這裡吃了。而客廳右邊是一個衛生間，馬桶後面還帶了一個地鋪床位，中間僅有一個低門檻隔擋。拍攝者還說，「這洗澡的時候花灑不能開太猛，不然會把床淋濕」。

發布影片者介紹稱，該房子是樓梯下改的一間房子。(取材自新民晚報)

影片發布者「滬漂小Q」受訪表示，這套房子5平米左右，一個月租金300元人民幣，影片發布當晚，就有跑滴滴的司機來租了。他說，現在很難找到月租1000元人民幣以內的房子，「一推出就被承租了」。

至於床鋪就在馬桶後面、房間沒窗戶的安排，房仲表示，「房間是比較壓抑點，但是廚房、衛生間都有，別人跑滴滴睡個覺而已」。

影片廣傳後引起許多網民熱議，「真不敢想像住在這裡的人有多麼不容易和有多麼強大的內心」、「我還想著說雖然小一點，但至少有獨立衛生間和廚房，還在期待他走進房間，結果告訴我廁所裡面是臥室啊」；也有網友擔心這樣的房子合規嗎？會有安全隱憂嗎？還有網民認為，滴滴司機大多睡在車裡，可能人家租下只為洗個澡。

報導稱，上海另外一家房仲公司工作人員表示，小出租房是針對剛創業、經濟條件不太寬裕的人推出的，「外送的比較多一點，只要稍微有個地方住就行了」。