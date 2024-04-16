花128元體驗「千人宴」吃到花生毛豆 海南保亭：全額退費

網傳保亭千人宴現場。（取材自微博）

海南保亭縣近日被遊客在網上發帖吐槽，稱花費128元人民幣(約17美元)體驗當地「三月三」的千人宴，卻僅吃到花生、毛豆，相關短視頻隨後引發廣泛討論。對此，保亭黎族苗族自治縣旅遊和文化廣電體育局通報，網傳情況基本屬實，並稱涉事公司將全額退款。

綜合媒體報導，該活動曾在舉辦前公開長桌宴的菜單，包括山蘭酒、烤會上樹的雞、白切六弓鵝、炸不回家的牛肉干、撈葉炒河蝦、白切五腳豬、五谷豐登、苗家三色飯、白灼黃秋葵……總共14樣。

但在網友上傳的影片中，有位遊客表示：「光給我們上了兩個菜，海帶、炸小蝦，每桌的菜都不一樣」。對此，網友紛紛表達了不滿。

針對網上傳播的「花錢體驗『千人宴』全是花生毛豆」的輿論，保亭黎族苗族自治縣旅遊和文化廣電體育局13日透過微信 發文稱「高度重視，第一時間介入調查，網傳情況基本屬實。」

保亭旅文局表示，12日在保亭影劇院旁舉辦的「千人宴」活動由海南鵬博鑫盛資訊諮詢有限公司獨立出資的方式舉辦，屬於商業行為。由於參與人數較多，該公司在安保和維護現場秩序方面經驗欠缺，在上菜的環節當中組織能力不足、服務不到位，導致無法正常配餐，菜品分布不均，同時在驗票環節當中管理人手不足，導致參與活動的觀眾體驗感和滿意度大大降低，引發遊客反感並錄下視頻傳播。

保亭旅文局進一步表示，海南鵬博鑫盛公司已向社會公開發布致歉信，並將對參與活動的遊客給予全額退款。

儘管保亭旅文局第一時間出面回應並處置，但仍有評論認為這一結果不僅讓眾多遊客大失所望，更是對保亭乃至整個海南的旅遊行業形象造成不小衝擊。

紅網刊登評論指出，相關事件無疑是對遊客的極大不尊重與欺騙。這樣的「千人宴」不僅未能讓遊客體驗到當地文化的魅力，還讓他們不得不去懷疑自己是否掉入了民俗文化的消費陷阱之中。