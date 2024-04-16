中國清查學術不當 985高校成重災區、累計32篇論文

江南大學。（取材自維基百科）

中國國家自然科學基金委員日前通報2024年第一批的學術不當行為。此次通報共涉及15所大學，累計32篇論文，其中「985」重點大學成學術造假重災區，「上榜」的不乏同濟大學、西安交通大學等知名學府。

界面新聞報導，此次通報涉及同濟大學、中南大學、山東大學、西安交通大學、江南大學、北京建築大學、華北電力大學、大連理工大學、寧夏醫科大學、杭州醫學院、徐州醫科大學、鄭州大學、福建醫科大學、中國醫科大學、深圳大學。

江南大學成為此次通告中學術不端「第一大戶」，累計有12篇論文涉嫌學術不端。該校老師張聰在11篇論文中，虛構南洋理工大學Bangi Toshiyuki作為論文署名作者。

西安交通大學的4篇論文有抄襲剽竊、圖片使用混亂等問題。

同濟大學李明發表的論文存在圖片內部或圖片間重複等圖片使用混亂的問題，存在無法提供所有原始數據、擅自標註他人科學基金項目、未經同意使用他人署名、通訊作者和共同作者單位不實的問題。

國家自然科學基金委員日前通報2024年第一批次的學術不端行為，多所985大學成為學術造假重災區。圖為上海同濟大學所舉辦的「櫻花節」現場。（新華社資料照片）

國家自然科學基金委員同時指出，不少大學還存在請託、剽竊等問題。

例如，北京建築大學季節在2022年組織線上會議，安排有關人員收集可能的基金項目評審專家信息，並在會後由季節和他人聯繫了部分專家；2023年，季節通過電話、短信、微信 等形式為自己申請的重點項目（未獲資助）向多位潛在的評審專家請託。

此前，部分華人學者造假也引發「產業側目」。

2023年5月29日，國際學術期刊《腫瘤 的基因治療》（Cancer Gene Therapy）在撤稿說明指出，一把可疑的帶有划痕的鋼尺圖像，出現在四篇不同署名作者、不同期刊的論文中，涉及吉林大學、蘭州大學第一醫院、青島大學附設醫院。

該期刊撤回的涉事論文通訊作者係吉林大學公共衛生學院放射醫學系輻射防護學教研室教授陳大偉。

同時，1997年成立於英國倫敦的學術期刊Hindawi，在2022年9月內部審查後，宣布將撤稿在2020年8月之後發表的511篇文章；2023年4月，再次撤稿出版的1200篇論文。截至2023年8月5日，Hindawi出版社宣布撤回中國學者1866篇文章，涉及浙江大學、蘇州大學、首都醫科大學、南京醫科大學等多所大學。

針對上述事件，中國教育部 科學技術與資訊化司表示：「 Hindawi等國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，對我國的學術聲譽和學術環境造成不良影響。」

教育部科學技術與資訊化司隨後共同發布《關於開展撤稿論文自查的通知》，要求學校決定開展撤稿論文自查工作，主動排查梳理撤稿論文情況，核實論文撤稿原因，嚴懲學術不端行為。