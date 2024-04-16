中國考古發掘迄今楚國最高等級墓葬 武王墩墓遺跡曝光

中國國家文物局16日在安徽省淮南市召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，介紹武王墩墓考古、出土文物保護與墓葬保護最新進展。武王墩墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國高等級墓葬。圖為位於安徽省淮南市的武王墩墓考古發掘現場。（新華社）。

聚焦武王墩墓考古、出土文物保護與墓葬保護最新進展，中國國家文物局16日在安徽省淮南市召開「考古中國」重大項目重要進展工作會。武王墩墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國高等級墓葬。

據介紹，武王墩墓現保存有主墓（一號墓）、墓園、車馬坑、陪葬墓、祭祀坑等重要遺跡。考古工作者重點對主墓（一號墓）進行了發掘，確認為一座大型「甲字形」豎穴土坑墓，墓坑中央有枋木構築的「亞字形」槨室，槨室蓋板上發現墨書文字。

中國國家文物局16日在安徽省淮南市召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，介紹武王墩墓考古、出土文物保護與墓葬保護最新進展。武王墩墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國高等級墓葬。圖為武王墩墓出土的木俑首。（安徽省文物考古研究所供圖）

中國國家文物局16日在安徽省淮南市召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，介紹武王墩墓考古、出土文物保護與墓葬保護最新進展。武王墩墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的大型楚國高等級墓葬。圖為武王墩墓出土的銅鈁。（安徽省文物考古研究所供圖）

國家文物局指導研究團隊做好出土文物現場保護和多學科研究，完成槨蓋板、竹蓆、漆木器等脆弱文物的加固提取，並在實驗室內開展精細化清理和穩定性保護，同步進行墓葬碳十四測年、木材樹種鑒定、槨蓋板墨書紅外識別、漆器和紡織品材料檢測 與工藝研究、墓葬埋葬環境分析等多學科研究工作。

國家文物局表示，將在「考古中國」重大項目框架下，持續推進武王墩墓考古發掘、文物保護與多學科研究，樹立「大考古」理念，堅持精細化發掘，協調多學科協同攻關，加強出土文物和遺址保護，深刻闡釋武王墩墓背後蘊含的戰國晚期楚國禮儀制度、手工業和文化成就。