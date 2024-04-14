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昔日高端品牌暇步士突在中「白菜價」甩賣 1折冬裝被掃貨

中國新聞組／綜合報導
昔日高端品牌暇步士被以「白菜價」大甩賣，不少人用編織口袋掃貨。(取材自每日經濟新聞)
昔日高端品牌暇步士被以「白菜價」大甩賣，不少人用編織口袋掃貨。(取材自每日經濟新聞)

全球知名品牌暇步士(Hush Puppies)，在中國市場突然掀起前所未有的大促。「我這次買了20多件，幾個月前買幾件冬裝就上萬元(人民幣，下同)了，現在百元就能買到。」4月11日，成都一家商場內的暇步士售賣區人山人海，有消費者展示其幾大袋的「戰果」，裡面滿是低至一折的羽絨服、衝鋒衣、衛衣等。這樣的情景也在上海、山東等多地上演。

每日經濟新聞報導，主打舒適的美國品牌暇步士誕生於1958年，足跡遍布全球上百個國家，也曾是美股上市公司沃爾弗林集團的一大營收來源。1997年，暇步士進入中國市場，一直以來定位中高端市場。為何暇步士會突然清倉甩賣服裝？中國多座城市的暇步士店員均表示，品牌此前很好賣，大促是因為更換新老闆，「現在的老闆不要這批貨了。」品牌還將從一些商場撤櫃。

店員口中暇步士的「新老闆」則為嘉曼服飾。今年初，本土「童裝大王」嘉曼服飾公告稱，已以約4.2億元完成對暇步士在中國的品牌資產的收購。

「又熱、又擠、又累，但能將幾千元的大衣一折購入，也是值得了。」「腦子一熱，我衝進去怒買了8件，回家發現好多尺碼都不合適。」「親眼所見，不少人用編織口袋在裝，一人提幾麻袋走。」⋯⋯這段時間，多地消費者紛紛在朋友圈、社交平台曬出搶購暇步士的圖文、視頻，引發廣泛關注。

據報導，11日至12日，多家暇步士實體店從早上10時商場剛開始營業就有大批消費者湧入，排隊「掃貨」，到晚上近9時，店內仍是人來人往。人最多時，僅排隊買單就要等1個多小時。「前天我去的那家，成箱的衣服還沒等到被掛上台，就被大家搶完了。」消費者陸佳說，這幾天，她輾轉多家暇步士實體店搶購，截至4月11日已買了20多件該品牌的服裝。

「之前沒捨得買，現在這麼便宜，肯定得來搶。」胡成說，今年初他下定決心才買了一件過季打4折的棉服，「花了近1000元。這次我買了兩件羽絨服、兩件風衣、兩件衛衣，都是打一折的，6件才1600多塊。」

有暇步士店員稱。「我們有位老客戶，一次性就買了2萬多元的服裝，這放在以前至少要花10萬元。」該店最近開啟促銷，這幾天單日流水幾乎都超過30萬元。

據了解，並非所有暇步士店鋪都在進行一折、二折銷售，根據服飾的上新程度和店鋪租約到期的時間，部分店鋪的折扣為四折、七折。

「真的很難理解，之前一件T恤都要八九百元，怎麼現在這麼便宜。」宋承斯是暇步士的忠實消費者，這些年在該品牌買了價值數萬元的服裝，他說，自己「很受傷」，無法接受暇步士現在的「白菜價」。

往日動輒千元的服裝，而今以「骨折價」售賣，引發了眾多消費者的疑惑和不解：暇步士是不是要倒閉了？對此，多家暇步士的店員表示，該品牌的服裝「很好賣」，不少店鋪都是開了多年的老店。「我們店2023年賣了300多萬元的流水。」

但奢侈品行業專家周婷表示，暇步士原本在中國就沒有太多的品牌露出，這次「骨折價」被大範圍關注，將不利於品牌的高端化、健康化發展。

暇步士門店。(取材自每日經濟新聞)
暇步士門店。(取材自每日經濟新聞)

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