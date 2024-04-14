iPhone改裝「飯卡手機」風靡中校園 戴專用眼鏡才能看

「飯卡手機」悄然流行，家長擔憂。(取材自北京青年報)

「看上去是一張飯卡，必須戴上專用的眼鏡，才能發現這是一部手機。」近日，有網友發帖稱，在部分中學生中開始流行可以躲避老師、家長監管的「飯卡手機」。在一些網路商城確實有人在銷售此類「飯卡手機」，有商家稱此類手機厚度不到一厘米，是通過品牌手機的零件改裝而來，可以像普通手機那樣上網、看視頻甚至玩網路遊戲。

來源：YouTube

北京青年報報導，近日，有網友發帖稱，一種偽裝成飯卡的手機在部分中學生中流行開來。這種手機的屏幕在外人看來如同一個白板，只有佩戴特殊的眼鏡後，才能看到屏幕上的內容。

報導說，在部分網路商城上檢索發現，確實有一些商家在售賣「飯卡手機」、「爆改手機」等商品。一家網路商城平台方發布的數據顯示，此類手機近期成交均價為200元人民幣(約27.6美元)左右，同期搜索該類商品紀錄超過1700條。

報導說，一家銷售「飯卡手機」的商家表示，此類「飯卡手機」並非品牌手機，而是將舊的蘋果手機(iPhone )零件拆解後，重新組裝，放入卡包中，偽裝成飯卡、學生卡等卡片的樣子。這款手機厚度不到ㄧ厘米，裝在卡包裡很難看出是手機。

商家還表示，卡包中可以放上真實的飯卡等，遮蓋住手機的背面，手機正面的屏幕在外人看來，是純粹的白色，必須戴上眼鏡才能看到屏幕上的內容。

網路平台上商家銷售的此類「飯卡手機」，包括眼鏡在內價格從100多元到400多元不等。

一名湖南市民說，他前段時間發現本來不近視的孩子忽然戴上了眼鏡，「追問之後，他說這個眼鏡是和手機配套使用的。」這時他才知道孩子書包裡放著一個「飯卡手機」，「其實仔細看，還是會發現這個飯卡是塊電子屏幕，但平時很難會注意到。孩子是用自己積攢的零花錢買下的。」

另據港媒報導，「飯卡爆改手機」也登上淘寶熱搜，搜索量高達570萬。教育部 曾在2021年初發布通知，規定中小學生「原則上不得將個人手機帶入校園」。有家長擔心自控力差的子女會用「飯卡手機」無節制打機，對健康和學業有不良影響。