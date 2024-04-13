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持續用嘴吐水6分鐘 川男刷新金氏世界紀錄

中國新聞組╱北京13日電
四川男子馬輝挑戰用嘴持續吐水近6分鐘，一舉刷新金氏世界紀錄。(取材自紅星新聞)
四川男子馬輝挑戰用嘴持續吐水近6分鐘，一舉刷新金氏世界紀錄。(取材自紅星新聞)

四川一名36歲男子，「用嘴持續吐水」達5分51秒88，一舉刷新金氏世界紀錄，是前紀錄保持人56秒36的6倍多。

來源：YouTube

紅星新聞報導，今年36歲的馬輝來自四川內江市東興區農村，目前在一家酒吧做酒水銷售員，2008年他偶然發現自己吐水時間能持續很久，後來在視頻平台上看到國外挑戰者在做吐水技巧的紀錄挑戰，因此打算也來試一試。

今年1月24日，馬輝在重慶參加「最長時間用嘴持續吐水」挑戰，根據要求，挑戰者必須從嘴裡噴水，不允許流口水，一旦水流中斷或停止，挑戰計時結束。挑戰前馬輝一口氣喝下4.5升的水。

據報導，金氏世界紀錄官方4月11日發布消息，馬輝挑戰「最長時間用嘴持續吐水」的成績為5分51秒88，確認刷新了紀錄；該挑戰前任紀錄保持者是來自衣索比亞的Kirubel Yilma，他於2016年創下56秒36；再之前是2014年來自迦納的Dickson Oppong（又名「水人」），成績是46秒86。

談及刷新紀錄的祕訣，馬輝表示，平時他會透過喝水、吐水練習，不斷調整吐水量和速度，延長連續吐水的時間，「這次我能保持連續吐水近6分鐘的關鍵是，一次喝下了4.5升水，再透過肌肉來掌握吐水的均勻速度，結合嘴對水的容量來保持吐水的不間斷性」。

「這次能拿到一個金氏世界紀錄，我挺自豪的，這也是屬於我和家人的榮譽。」馬輝表示，他是一個普通人，未來想透過努力讓生活得到改善。如果有機會，也想上電視表演或加入雜技團演出。

四川男子馬輝挑戰用嘴持續吐水近6分鐘，一舉刷新金氏世界紀錄。(取材自紅星新聞)
四川男子馬輝挑戰用嘴持續吐水近6分鐘，一舉刷新金氏世界紀錄。(取材自紅星新聞)

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