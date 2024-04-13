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南京北站造型像「衛生巾」 網酸：未來人潮出站像側漏

中國新聞組／北京14日電
南京北站設計因「撞臉衛生巾」成為網上熱話。（取材自微博）
南京北站設計因「撞臉衛生巾」成為網上熱話。（取材自微博）

作為南京未來的北大門，南京北站備受關注，近日終傳出進展，除力爭在今年上半年動工，還公布了站體設計方案。官方稱，遴選出的南京北站設計靈感源於盛開的梅花，具金陵特色，完工後將成南京又一個新地標。不過這個「梅花」外形卻引來全網炸鍋，許多網民吐槽像「衛生巾」，「未來人潮出站時像在側漏」，還建議把新車站改名「南京護舒寶」。

綜合媒體報導，南京北站站體設計近期曝光，但它的設計卻讓全網都炸鍋，不少網友吐槽「這不是個衛生巾嗎？」讓人一下子聯想到護舒寶，並且眾多網友給這個新車站賜名為「南京護舒寶」；更好玩的是有網友說自己出站的時候像是在側漏。

有網友暗酸，「設計師是看著他老婆的褲襠設計出來的，衛生巾還帶護翼的」、「護舒寶贊助？」，但也有網友反駁稱，「明明挺漂亮的設計，非要往下三路想，習慣性的思考方式」、「有何不可？尊重女性」。

南京北站設計因「撞臉衛生巾」成為網上熱話。（取材自微博）
南京北站設計因「撞臉衛生巾」成為網上熱話。（取材自微博）

據說，這個設計方案的靈感其實是一朵盛開的梅花。更讓人難以置信的是，這個方案還是在當初眾多方案中精心挑選的一個。

南京北站設計因「撞臉衛生巾」成為網上熱話。（取材自微博＠百車全說三刀）
南京北站設計因「撞臉衛生巾」成為網上熱話。（取材自微博＠百車全說三刀）

回溯之南京北站前的設計版本：1.0版採用「天圓地方」造型，宛如外星飛船，科幻感十足，受到較多好評；2.0版即當前動工的「衛生巾版」；而3.0版則風格穩健，樸素而不失穩妥。

南京北站造型被吐槽像衛生巾 網友創意賜名「護舒寶」。（取材自中華網）
南京北站造型被吐槽像衛生巾 網友創意賜名「護舒寶」。（取材自中華網）

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