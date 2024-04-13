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銀行紛推精兵簡政 30萬年薪銀行員要過緊日子

中國新聞組／北京13日電

銀行工作穩定體面又賺不少，一度躋身中國家長最愛工作之一。但曾經「利潤高到都不好意思公布」的銀行，在淨息差持續收窄、經營壓力明顯增大下，如今也無法「躺著賺錢」，甚至開始節衣縮食。據統計，主要商業銀行紛紛推動精兵簡政，有過半銀行人均薪酬下滑，銀行雨天收傘，加大反向討薪的力度，30萬元人民幣（約4.1萬美元）年薪的銀行員工也開始過緊日子了。

據中國新聞周刊報導，近日，招商銀行喊出「緊日子」口號登上了熱搜，就是冰山一角。緊日子首先就體現在收入上，13家主要商業銀行人均薪酬都超過30萬元，但過半銀行人均薪酬去年開始下滑。2023年，中信銀行、興業銀行、光大銀行、平安銀行的總薪酬相較上年下降，平安銀行薪酬總額下降達12.53億元。

此外，銀行員工到手工資還有被追回的可能。在銀行績效薪酬追索扣回機制下，被銀行「反向討薪」的打工人愈來愈多。2023年年報中，招商銀行、中國銀行等十餘家上市銀行公布了績效薪酬追索扣回相關情況，不僅針對高管，也針對關鍵崗位人員及員工。

高管們「帶頭降薪」的力度更大，先一步過起了「緊日子」。六大行中工行、建行、郵儲銀行高管團隊薪酬總額去年分別下降約204萬元、11萬元、156萬元。民生銀行、招商銀行、平安銀行的高管薪酬總額分別下降2707.98萬元、2170.35萬元、2046.99萬元，同比降幅分別為36.65%、36.83%、42.07%。浙商銀行降幅高達42.72%。

報導指出，2023年，銀行業整體面臨著較大的營收壓力。目前已經披露2023年報的22家A股上市銀行中，工行、建行、農行、平安、興業等13家主要銀行營收出現負增長，銀行們稱盈利承壓，與淨息差的收窄密切相關。銀行們的解釋是，加大向實體經濟減費讓利力度，疊加貸款市場報價利率（LPR）多次下調，而存款利率降幅不及貸款利率降幅。

過去一年，人們更愛存款，推升了銀行的負債成本；而另一方面貸款利率降幅更大，也有不少人選擇提前還貸，銀行的經營自然受到了挑戰。多位銀行行長在業績會上表示，預計2024年銀行業淨息差還將延續下降趨勢。精兵簡政可能要成為降本增效的主基調，不過銀行對金融科技人才更為歡迎。這意味著，拿著高薪的銀行人，在緊日子、嚴日子裡面對更嚴苛的工作考核，也需要做好過苦日子的準備了。

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