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巴黎奧運臨近 浙江義烏訂單爆了 有客人訂300箱法國旗閃光棒

新華社／杭州13日電
4月10日，浙江義烏國際商貿城一位商戶展示的雙魚PAR40+巴黎球紀念款禮盒，該球是巴黎奧運會乒乓球比賽官方指定用球。（中新社）
4月10日，浙江義烏國際商貿城一位商戶展示的雙魚PAR40+巴黎球紀念款禮盒，該球是巴黎奧運會乒乓球比賽官方指定用球。（中新社）

隨著巴黎奧運的日益臨近，有著「世界超市」之稱的浙江義烏也開始忙碌起來。

義烏國際商貿城一區市場，不少外商往來于此。經營戶過惠萍主營賽事周邊產品，以外貿出口為主。這段時間，來店裡看貨下單的新老客戶不少，其中加油助威用的閃光棒尤其受到客戶喜歡。

「這款的話，法國客人訂得比較多，可以按照法國國旗的顏色來定做。」過惠萍拿著一根藍白紅配色的閃光棒說，前些天一位客戶就訂了100箱，這種閃光棒可以連續使用10個小時，完全可以滿足觀賽需求。

4月10日，商戶展示店內最近熱銷的獎牌。（中新社）
4月10日，商戶展示店內最近熱銷的獎牌。（中新社）

除了法國國旗配色的商品，極具法國特色的艾菲爾鐵塔、高盧雄雞等商品在義烏國際商貿城也俯拾皆是。顯然，對於即將到來的巴黎奧運，商家們都做足了功課。

「我們設計的這頂帽子，就是以一隻高盧雄雞為造型，搭配傳統的法國國旗配色，還有國旗圍巾、球衣、假髮等賽事周邊產品。」義烏國際商貿城經營戶周婷婷說，相關產品供不應求，暫時只能滿足提前預定客戶的需求，「因為現在太忙了，根本沒有辦法做急單。」

周婷婷介紹，目前她們出口法國的訂單，包括賽事系列、套裝系列、國旗系列等商品，和去年同期相比增長幅度超50%。

在不少經營戶看來，商機不只是在法國，奧運也為他們拓展歐洲其他國家和地區的市場提供了良機。為了拿下更多市場份額，一些經營戶也推出了更符合歐洲客戶喜好的新產品。

4月10日，採購商路過浙江義烏國際商貿城專售獎杯的店舖。（中新社）
4月10日，採購商路過浙江義烏國際商貿城專售獎杯的店舖。（中新社）

義烏國際商貿城三區經營戶葉德模的店舖里，擺滿了金燦燦的獎盃和獎牌。有著多年外貿出口經驗的他，對不同國家和地區的客戶偏好可謂如數家珍。比如，給亞洲、美洲客戶做的獎盃、獎牌要是「土豪金」的，愈亮愈受歡迎，而歐洲客戶就更喜歡淡淡的金色，低調藏著點奢華感。

「年初到現在一共出口了二、三十萬個獎盃，歐洲目前來看占一半左右。」葉德模說，巴黎奧運帶動訂單增長明顯，工廠訂單排到了4月份，預計5月份左右會迎來高峰。

義烏海關數據顯示，今年1至2月，義烏對法國的出口額達5.4億元人民幣，同比增長42%，其中體育用品的出口，同比增長了70.5%。

質優價美一直以來都是「義烏製造」的標籤，每逢奧運、世界盃這樣的大賽，「義烏製造」總能創意迸發獲得市場青睞，而商家們也從增長的訂單中更加堅定了對「奧運經濟」的信心。

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