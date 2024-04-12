中國官方牽線助脫單 從城市到鄉村紛設相親角

中國許多城市都有「相親角」，大部分是焦心的父母前來為兒女徵婚。圖為長沙烈士公園內的相親角。（中新社）

中國近年出生率、結婚率雙低迷，官方近期出手，由各地方政府廣設新「相親角」，並設置官方登記處，免費為市民提供相親服務，積極為單身青年牽線搭橋，成為從城市到鄉村一大奇景。不過一些年輕人似乎對婚姻仍僅止於看熱鬧的一時激情，最近火爆的開封「王婆說媒」熱度漸退，不僅觀眾減少近半，遊客還變成了中老年人為主。

本報系聯合報引述澎湃新聞報導，近段時間，中國全國出現新設、升級相親角的情況，積極為單身青年牽線搭橋。

以蘇州市桂花公園為例，過去就有「相親聖地」的稱號，但無官方管理，現在蘇州市城市公園管理處在公園裡新建立了「相親園」，和官方登記處，免費為市民提供相親服務。蘇州市城市公園管理處主任陸浩民說，登記需要本人或其父母攜帶身分證實名辦理登記，登記結束後，工作人員會在一定時間內，將資訊張貼到展板上。

在浙江溫嶺，為方便廣大青年在工作之余找對象，溫嶺團市委聯合溫嶺市黨群服務中心在九龍湖城市驛站「初遇溫嶺-青年之家」傾力打造「親青戀」線下速配陣地。（取材自澎湃新聞）

今年3月底，江蘇常州市武進區洛陽鎮的「桃花緣」公益相親角，也正式宣告啟用，同樣有官方背書。

其他還包括浙江溫嶺，在九龍湖城市驛站「初遇溫嶺-青年之家」打造「親青戀」線下速配陣地，將蒐集到的青年訊息懸掛在驛站旁的相親角，供全城單身男女瀏覽。

洛陽鎮「桃花緣」公益相親角啟動儀式暨「工會紅娘」志願行活動在洛陽鎮岑村舉行，為全鎮單身青年牽起幸福紅線。（取材自澎湃新聞）

台下情況。（取材自九派新聞）

另一方面，在今年初，河南 開封一景區的現場相親節目「王婆說媒」走紅下，近日，廣西玉林市容縣也舉辦「王婆說媒」活動。

九派新聞報導，但與此前相比，開封「王婆說媒」的看台空蕩了許多，遊客以中老年人為主。擋板外直播主播人數相較節前少了一半。

「王婆說媒」男女嘉賓在撮合下「牽手」。（取材自九派新聞）

臨時替班「王婆」的景區演員還發現，「王婆說媒」嘉賓多出於「剛需」上台交友，而「王婆說媒」本質上仍屬於娛樂節目，「提供平台讓大家認識，其他的看你自己。」