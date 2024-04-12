我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

每平米降3000 老業主維權砸售樓部 武漢開發商：不降價哪賣得動?

中國新聞組／北京12日電
業主怒砸售樓部。(視頻截圖)
業主怒砸售樓部。(視頻截圖)

為刺激房市，開發商和中介近兩年大幅降價銷售，已引發多個建案業主維權。近日，中國電建地產武漢瀧悅長安就因打折促銷還送車位，前期業主不堪半年就損失至少30萬元（人民幣，下同，約4.14萬美元），氣到情緒失控，怒砸了售樓部。業內人士也叫苦說，房市低迷下，「不降價，房子哪還賣得動」。

據每日經濟新聞報導，日前，一段電建地產武漢瀧悅長安業主因不滿打折促銷而怒砸售樓部的視頻在網路上流傳。武漢電建地產·瀧悅長安項目一渠道經紀人張宇（化名）表示，清明節期間，項目確實採取了一些促銷措施，此前銷售價格1.7萬到1.8萬元/平方米，活動價則在1.45萬至1.5萬元/平方米，同時還贈送車位。

「前兩天確實有業主因為項目降價把售樓部給砸了，業主當時就被警察帶走了，現在售樓部正常開放，項目也正常銷售。」張宇說，「當時她購入的價格應該是在1.7萬元/平方米左右。」「目前開發商還在協商解決，但還沒有給出明確的解決方案。」

業主許樂（化名）表示，該項目有一部分業主在2023年下半年購入，當時單價約1.7萬元/平方米，最高的可能達到1.8萬元/平方米，但現在單價1.4萬到1.5萬元/平方米，以1套116平方米的房子來算，只大半年時間，就至少損失了約30萬元。 

據武房通小程序，瀧悅長安項目布局了電建地產最高端產品「瀧悅系」，打造武漢第一個未來社區。總戶數727套，備案均價26137元/平方米，該項目4號樓開盤已10個月，目前已售37套，還剩570套住宅可售。張宇透露，上周末其成交的一套116平方米套三，優惠後總價164萬元，單價約1.41萬元/平方米。

對於項目為何大幅降價，武漢一業內人士說，目前項目周邊的漢陽首府毛坯價格在1.5萬到1.55萬元/平方米，旭輝半島精裝價格1.5萬元/平方米左右，「在這種市場情況下，不降價，房子哪還賣得動。」

近兩年來由於大幅降價銷售，武漢已有多個項目遭業主維權。易居研究院研究總監嚴躍進表示，如果項目隨意大幅降價，不僅容易引發老業主大幅反彈，也容易擾亂市場，形成惡性競爭，所以降價過程中有相關部門的監管是比較合理的。

該名女業主的購入價格據稱在1.7萬元/平方米左右。(視頻截圖)
該名女業主的購入價格據稱在1.7萬元/平方米左右。(視頻截圖)

武漢

上一則

加總理指中國介選2次未果 中使館回嗆「自導自演」扣帽子

下一則

86歲書畫大師娶36歲妻 名模撇關係 網傳是廣播主播

延伸閱讀

業主購入半年損失30萬氣到失控 武漢開發商：不降價哪賣得動？

業主購入半年損失30萬氣到失控 武漢開發商：不降價哪賣得動？
狗狗開車「自動駕駛特斯拉」中國網友狂喊交警處理

狗狗開車「自動駕駛特斯拉」中國網友狂喊交警處理
武漢女修7000元手機「遇刺客」被索1.4萬元

武漢女修7000元手機「遇刺客」被索1.4萬元
車禍後維權要訣：冷靜應對、舉證理賠

車禍後維權要訣：冷靜應對、舉證理賠

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑