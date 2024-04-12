86歲書畫大師娶36歲妻 名模撇關係 網傳是廣播主播

徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲、中國知名書畫大師范曾10日發文宣布再婚，並透露新婚妻叫徐萌，稱徐萌在他喪妻後「悲痛孤寂又有輕微腦梗」的情況下，給他無微不至的關愛，使他身心全面康復。據稱，范曾和徐萌相差50歲，有網友猜測范曾新婚妻是本名徐萌的模特尚艾真，但隨後遭本人否認。另有網友猜測徐萌可能是曾參與中國交通廣播「汽車風雲」的90後主播徐萌。

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綜合媒體報導，范曾在社交平台發文宣布再婚，並手寫發文，還曬出一張徐萌在一旁看他作畫的照片。

范曾在文中寫道：愛妻楠莉故去近三載，最初緣悲痛孤寂，更由於輕微腦梗，致藝術生涯舉步維艱。徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復。徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，願永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足徵矣。

范曾，字十翼，江蘇南通人，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。他在繪畫上成就斐然，獲得過無數榮譽。范曾不僅在藝術領域取得了卓越的成就，還積極參與社會公益事業，致力於推動文化教育事業的發展。范曾還曾擔任包括中國美術家協會副主席、中國書法家協會副主席等職務。

據悉，范曾畫作在拍賣 市場最高價破億，外傳身價達10億人民幣（約1.38億美元）。范此前有過3段婚姻，第一任妻林岫是詩人，文革期間離婚；第二任妻邊寶華，是書畫家。范曾落魄時接受好友須遵德的幫助，卻愛上須妻張桂雲（後改名楠莉），並與之結婚。六四 風波後，范曾攜楠莉出走法國，稱「追逐心靈自由」，兩年後，范曾獲諒解歸國。第三任妻楠莉於2021年離世。

根據范所曬出新婚妻照片，徐萌外型亮麗，身材豐滿，留有一頭烏黑的秀髮，靜靜站在一旁陪伴。不少網友們看到這個消息，紛紛送上了祝福；也有一些酸民不看好這段婚姻，留言調侃，「他新娶妻，是為了『藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻』。這高度，這格局，在當今藝術界，也就范老爺子具備了。」也有不少網友嘲諷其自稱「藝林佳話」。

女方的資料也很快被扒出。一開始，網友指徐女士是1988年，應該是模特艾尚真。翻看艾尚真的資料，在這個藝名旁邊，寫著她的原名徐萌。據了解，艾尚真是武漢 大學的校花。網傳她在事業高峰期與一名圈外男子結婚，不過老公身分一直成謎。艾尚真在2008年參加國際中華小姐選美獲得競季軍，擁有「中國第一黃金比例」的封號，但艾尚真後來發文否認與藝術家的相關報導，稱她已經有幸福美滿的家庭。

此外，眾所周知，范曾只有一個女兒，不知道他和徐萌結婚後到底會不會再生育呢？不少富豪都熱中於生孩子，認為孩子都是人丁興旺、家族昌盛的象徵，對於這一點，范曾到底是如何考慮的，則無從得知。