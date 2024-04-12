我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

86歲書畫大師娶36歲妻 名模撇關係 網傳是廣播主播

中國新聞組／北京12日電
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲、中國知名書畫大師范曾10日發文宣布再婚，並透露新婚妻叫徐萌，稱徐萌在他喪妻後「悲痛孤寂又有輕微腦梗」的情況下，給他無微不至的關愛，使他身心全面康復。據稱，范曾和徐萌相差50歲，有網友猜測范曾新婚妻是本名徐萌的模特尚艾真，但隨後遭本人否認。另有網友猜測徐萌可能是曾參與中國交通廣播「汽車風雲」的90後主播徐萌。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，范曾在社交平台發文宣布再婚，並手寫發文，還曬出一張徐萌在一旁看他作畫的照片。

范曾在文中寫道：愛妻楠莉故去近三載，最初緣悲痛孤寂，更由於輕微腦梗，致藝術生涯舉步維艱。徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復。徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，願永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足徵矣。

范曾，字十翼，江蘇南通人，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。他在繪畫上成就斐然，獲得過無數榮譽。范曾不僅在藝術領域取得了卓越的成就，還積極參與社會公益事業，致力於推動文化教育事業的發展。范曾還曾擔任包括中國美術家協會副主席、中國書法家協會副主席等職務。

據悉，范曾畫作在拍賣市場最高價破億，外傳身價達10億人民幣（約1.38億美元）。范此前有過3段婚姻，第一任妻林岫是詩人，文革期間離婚；第二任妻邊寶華，是書畫家。范曾落魄時接受好友須遵德的幫助，卻愛上須妻張桂雲（後改名楠莉），並與之結婚。六四風波後，范曾攜楠莉出走法國，稱「追逐心靈自由」，兩年後，范曾獲諒解歸國。第三任妻楠莉於2021年離世。

根據范所曬出新婚妻照片，徐萌外型亮麗，身材豐滿，留有一頭烏黑的秀髮，靜靜站在一旁陪伴。不少網友們看到這個消息，紛紛送上了祝福；也有一些酸民不看好這段婚姻，留言調侃，「他新娶妻，是為了『藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻』。這高度，這格局，在當今藝術界，也就范老爺子具備了。」也有不少網友嘲諷其自稱「藝林佳話」。

女方的資料也很快被扒出。一開始，網友指徐女士是1988年，應該是模特艾尚真。翻看艾尚真的資料，在這個藝名旁邊，寫著她的原名徐萌。據了解，艾尚真是武漢大學的校花。網傳她在事業高峰期與一名圈外男子結婚，不過老公身分一直成謎。艾尚真在2008年參加國際中華小姐選美獲得競季軍，擁有「中國第一黃金比例」的封號，但艾尚真後來發文否認與藝術家的相關報導，稱她已經有幸福美滿的家庭。

此外，眾所周知，范曾只有一個女兒，不知道他和徐萌結婚後到底會不會再生育呢？不少富豪都熱中於生孩子，認為孩子都是人丁興旺、家族昌盛的象徵，對於這一點，范曾到底是如何考慮的，則無從得知。

范曾手寫文。（取材自鳳凰網）
范曾手寫文。（取材自鳳凰網）
有媒體曝光范曾與徐萌的合影。（取材自微博）
有媒體曝光范曾與徐萌的合影。（取材自微博）

六四 武漢 拍賣

上一則

每平米降3000 老業主維權砸售樓部 武漢開發商：不降價哪賣得動?

延伸閱讀

影／全球瘋北美日食 墨西哥新聞台誤播「生殖器日食」影片

影／全球瘋北美日食 墨西哥新聞台誤播「生殖器日食」影片
MLB／大谷翔平迴避水原醜聞疑問 洋基主播感到震驚

MLB／大谷翔平迴避水原醜聞疑問 洋基主播感到震驚
86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑