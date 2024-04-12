清華4學科 躋身全球大學前10大 北大入榜數量稱霸中國

北京清華大學四學科躋身全球大學學科前10大。（新華社）

國際高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）發布第14版QS世界大學學科排名，中國高校共有101所大學的882個項目在54個學科中入榜，較上一年的851個項目有所增加，排名第三，僅次於美國、英國。

界面新聞報導，北京大學以44個入榜數量位居中國高校之首，較上一年有所增加，其總體排名表現提高了25%。該校的現代語言學擠進全球前十名，古典文學與古代史排名第十，緊隨其後的復旦大學有43個學科入榜，比去年多七個。

清華大學有42個項目入圍 ，較上年增加兩個，並且以四個項目躋身全球Top10脫穎而出，這個數量高於其他任何中國高校；這四個項目分別為：藝術史、土木工程、建築與建造環境、環境科學，分別排名全球第五、第六、第八、第十。

中國科學院首次入榜，共有17個學科項目入選；四川大學表現突出，82%的入榜學科項目在排名中有所上升；哈爾濱工業大學、天津大學分別取得59%、56%的排名提升。

中國農業大學在農業與林業學領域首次進入全球前十名；上海音樂學院（SHCM）在音樂學科中獲得第十名，這也是該學科在QS排名中的首次出現。

今年的排名結果顯示，化學是中國高校最受國際認可的學科，有49個高校入榜，其中，北京大學在化學領域榮獲中國最高排名，全球排名上升五位，位列第13。

緊隨其後的是生物科學，有48個高校入榜，清華大學在該學科領先，上升了八位，全球排名第24。

材料科學成為中國高校入榜數第三多的學科，然而，清華大學在本次排名中下降了兩位，跌出了前十名。

STEM學科——包括自然科學、技術、工程和數學以及生命科學方面，中國高校也展現了其獨特的優勢。在計算機科學排名中，清華大學取得了顯著進步，上升四位至全球第11名。該校在物理學和天文學排名表現也很突出，排名同比上升兩位，位列全球第13。