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退休5年後大動作 馬雲扮「定海針」員工吃定心丸

中國新聞組／北京11日電

阿里巴巴創辦人馬雲昨在阿里巴巴公司內網發帖，這是馬雲退休後5年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。媒體分析，相較退休後前期的低調，馬雲自2023年3月27日回國後即動作頻頻，不僅重回公眾視野，並一方面大刀闊斧地對阿里巴巴改革，一方面又游離於明確職務以外，擔任阿里巴巴運籌帷幄的「定海針」、「導向標」角色，讓員工吃下定心丸。

據上游新聞報導，從2019年9月10日教師節正式退休，馬雲也有計畫減持阿里巴巴股票。2020年7月2日，有媒體報導稱馬雲持股已降至4.8%，低於5%。2020年10月，馬雲從阿里董事會成員列表中被移除。螞蟻集團2024年1月發布股東架構調整，馬雲不再是螞蟻集團實際控制人。但在阿里巴巴集團去年展開一系列整合舉措以來，馬雲又增持了部分股票。

退休後的馬雲還多方謀畫介入農業食品行業，包括在戈壁沙漠種植農作物。今年以來，多家以「一米八」命名的農業科技公司低調成立，首批產品也已面世，馬雲均直接持有部分公司的股份。去年11月，馬雲持股99.9%的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司旗下，新增了杭州馬家廚房食品有限公司（簡稱「馬家廚房」），經營範圍含食品銷售、食用農產品批發等。

馬雲也持續主導阿里巴巴「24年最重要組織變革」。馬雲回國公開露面的次日，2023年3月28日，阿里巴巴集團宣布一拆六，被認為是「阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革」。緊接著，6月20日，阿里巴巴集團閃電換帥。由蔡崇信將出任集團董事會主席等。有消息稱，阿里巴巴集團換帥前，馬雲還召集了淘寶天貓集團各業務負責人，開了一場小範圍內的溝通會。

有媒體報導分析，這番排兵布陣只能是馬雲的手筆。馬雲回國後的狀態，一方面是基於對經濟形勢、大環境的敏銳判斷，大刀闊斧地對內改革；一方面又游離於明確職務以外，身分更像是運籌帷幄的「定海針」「導向標」。

去年年底，在拼多多市值直追阿里之際，馬雲又以「合夥人馬雲」身分對員工發聲表示，AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。「我更堅信阿里會變，阿里會改。」媒體分析稱，馬雲很可能是想給員工服下一顆「定心丸」。

馬雲 退休 螞蟻集團

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