阿里資金儲備傲視中企 馬雲：阿里重回健康成長軌道

阿里巴巴創辦人馬雲10日以「致改革致創新」為題發文指出，「AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時。」（路透）

阿里巴巴創辦人馬雲 昨天在阿里巴巴內網以「致改革致創新」為題發文指出，三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時。這是馬雲退休五年來，首次以長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。

一財網報導，馬雲在文中高度肯定阿里董事長蔡崇信和CEO吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。

馬雲稱讚過去一年公司新管理層改革的勇氣和成效，直面問題、直面未來，相信年輕人，對年輕團隊充分授權，對於我們要什麼，不要什麼，做出了果斷清晰的取捨、這一年最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。

針對行業未來，馬雲判斷三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化。

他說，不僅僅要勇於承認並及時糾正昨天的問題，更是要面向未來而改革，他鼓勵員工，創新正當其時，要不斷地做別人不敢做、不想做、沒做過的事。

馬雲說，過去25年阿里人造就了很多次成功，有過很多創新和領先；但這25年也經歷了無數次犯錯，未來77年也還會一路犯錯。坦然面對問題，不是為了否定過去，而是要負責任地尋找未來之路。

不埋怨過去，不抱怨別人，時代變了，我們必須跟上時代，不僅僅要勇於承認並及時糾正昨天的問題，更是要面向未來而改革，這正是我們不斷前行的原因。

馬雲指出，改革和創新之路從來不會掌聲相伴，因為改的是我們最喜歡的壞習慣，革的是既得利益……路很長，但一起走不會孤單。未來，我們需要更加積極，更加主動迅速的改變自己，需要更大力度的改革，才能建立起一個生機勃勃的未來阿里。

阿里內部人士稱，馬雲在這篇帖文中落款花名「風清揚」，筆調堅定樂觀，「馬老師這些年雖然不在具體管理崗位，但作為創始人，總在公司發展關鍵時刻站出來，給員工解惑、鼓勵」。

此外，根據「晚點財經」統計市值排名靠前的12家中概股互聯網和科技公司現金儲備狀況，儘管阿里巴巴在市值和利潤上被騰訊反超，但它依然穩坐中國最有錢公司的寶座。據統計，上述12家公司在2023年末的資金儲備（包括貨幣資金、短期投資 、證券投資和定期存款，不含受限制資金）合計高達人民幣2.97萬億元（約4105.6億美元），而阿里巴巴截至2023年末的現金和權益投資更是達到了驚人的人民幣8364億元（約1156.2億美元），這一數字竟超過了第二名的騰訊和第五名的拼多多 之和。