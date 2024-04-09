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打工供女友讀書「失蹤新郎」病逝 她認定：早已是夫妻

中國新聞組／北京10日電
劉月（左）和躺在床上的智奧紅合影。（取材自瀟湘晨報）
劉月（左）和躺在床上的智奧紅合影。（取材自瀟湘晨報）

相愛10年的小伙打工供女友讀書，卻在結婚前「消失」，「失蹤的準新郎」之後被發現其實是位罹患重病患者。如今，事件又有最新發展，有媒體報導「準新郎」智奧紅已在清明剛過離開人世，女友劉月泣道：「儘管我們沒有領證，我認為我們早已是夫妻，下輩子，我會去找他。」

瀟湘晨報報導，據此前公開報導，2013年6月，正在讀高二的劉月透過聊天軟體認識了職校輟學的智奧紅。18歲，劉月和智奧紅確定戀愛關係。之後，劉月考上了鄭州的一所本科院校，智奧紅也前往上海打工。兩人開始了長達七年的異地戀。

2021年的春節，相戀的第九年，他們訂婚了，並約定2023年初結婚。只是劉月沒想到，在接近婚期前的三個月，智奧紅卻鬧起了分手，一度「失蹤」。後來發現男友得病的那段時間，劉月不敢讓任何人知道，整夜整夜失眠，只能無助地躲在枕頭下痛哭。

劉月的本科畢業照。（取材自瀟湘晨報）
劉月的本科畢業照。（取材自瀟湘晨報）

2023年春節後，在畢業關頭，劉月選擇陪著智奧紅治病，從河南輾轉往北京治病。還把自己研究生獎學金全部拿出用於智奧紅治療。在劉月的堅持下，今年2月，智奧紅進行了第二次骨髓移植。

4月1日在北京做完第二次骨髓移植的智奧紅，病情突然反撲。醫師告訴劉月，骨髓移植後肺部真菌感染導致顱內感染，這次智奧紅可能挺不過去了。

劉月（左）和智奧紅合影。（取材自瀟湘晨報）
劉月（左）和智奧紅合影。（取材自瀟湘晨報）

「此後，他進入長時間的昏迷，偶爾醒來，但已認不出我了。總是問『你是誰』這在哪。」劉月知道男友已經到了極限，但心裡還抱有幻想，求醫師把他送進ICU再搶救試試。

「醫師說，希望已經很渺小了，沒有必要再受折磨。我想帶他回家了。他總嚷嚷著要回家。」劉月6日晚上決定帶著昏迷許久的智奧紅返回老家河南商水縣。劉月沒想到的是，或許是急著回家，4月7日凌晨，智奧紅選擇「先走了」。

「他對我那麼好，可最後一句話也沒留給我。」劉月哽咽著說，「儘管我們沒有領證，我認為我們早已是夫妻，下輩子，我會去找他。」

河南 失眠 鄭州

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