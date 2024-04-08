網紅飲料漲價 4元時代將終結…部分商家不敢漲

部分超市內售賣的康師傅1L裝茶飲系列，已漲到一瓶5元。(取材自每日經濟新聞)

因容量大、價格低而備受歡迎的康師傅1L裝茶飲系列，「4元時代」即將終結。在多家便利店、小型超市，6日不少店鋪已出現不同程度的漲價：現在市面上已難見4元的康師傅1L裝茶飲產品，大部分價格定為了4.5到5元。

紅星新聞報導，「你看它瓶身上都寫了『建議零售價5.0元』，之前沒有（這個標識）的，」有社區便利店工作人員王先生指著1L裝冰紅茶說，「廠家在大概一個月前漲的價。」

開社區小型超市的劉女士也表示，去年供貨商就通知他們康師傅1L裝冰紅茶要漲價，今年3月1日廠家正式漲價，從一箱（12瓶）36元漲到了42元，有的送貨還要加2元，進價就變成了一箱44元。按劉女士提供的信息，一瓶康師傅1L裝冰紅茶進貨價從3元變成了3.6元，漲幅達20%。

值得注意的是，雖然多個零售商 家表示廠家端已漲價，但不少零售商家還在觀望是否要對康師傅1L茶飲系列進行漲價以及漲多少。王先生表示，這次他們店還沒有漲價，依然賣4.5元，是因為不敢漲，怕消費者接受不了。

據劉女士，她所在小區的便利店和超市本來都把康師傅1L裝冰紅茶漲到了5元，但「客戶反應比較大」，遂又統一將價格調至4.5元。劉女士說，價格漲到4.5元以後，該系列產品的銷量還是受到了一定影響。有消費者知道漲價後不買了，改買其他品牌的同品類商品。

據藍鯨財經，日前，「3塊錢飲料正在集體消失」的話題登上微博熱搜。人們發現，可口可樂 、養樂多、三得利在內的主流飲料品牌都曾在近年來悄悄上調零售價。

在北京多家大型商超，大多數瓶裝飲料的價格集中在5元至8元之間，其中5元至6元較為常見，在部分小型商超，幾乎找不到3元以下的飲品。業內認為，飲料漲價主要受原材料價格上漲、勞動力成本上升以及廠商生產和渠道運輸等費用提升所帶來的壓力影響。

尼爾森IQ發布的《2024中國飲料行業趨勢與展望》指出，2021-2023年間，高重要性的3-4元/瓶的飲料價格段銷售重要性持續降低，5-7元/瓶的飲料銷售重要性則不斷走高，同時受限於消費者對價格的接受上限，7元/瓶以上的產品依舊占比極小。但2023年新品的均價也開始觸頂回落。

據濟南日報，「飲料價格上漲，與飲品的原料、包裝瓶原材料成本上升有關。」中國銀河證券創新業務部副總監李培麗介紹，全國飲料製造業的營業收入和利潤 在下降，「從我們行業內部分析來看，從2017年至2021年，全國飲料製造業營業收入為2521.4億元，利潤總額為264.5億元，這對很多企業來說，現金流告急較為嚴重。要想解決這個問題，提價可能就是策略之一。」

「成本上升導致利潤縮減，這是廠家提價的一個重要原因。」某飲料品牌山東區域代理商張傑說，由於消費者越來越註重飲料的健康性，無糖飲料、低糖飲料受到追捧。這一類飲料定位較高端，售價也更高，從而帶動了飲料整體價格的擡升，也是原因之一。