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高考舞弊男星遭工作室討債 連粉絲禮物錢也拖欠

中國新聞組／綜合報導
中國29歲藝人仝卓。(取材自微博)
中國29歲藝人仝卓。(取材自微博)

中國29歲藝人仝卓2020年因高考舞弊引發軒然大波，近日重回輿論焦點。仝卓工作室發布多條微博，喊話仝卓還錢。仝卓工作室稱，他在湖南衛視期間差的稅於2021年匯算清繳被查，是工作人員湊錢繳納的，「連上滯納金10萬（人民幣，約1.3萬美元）左右」。工作室還轉發粉絲的聲討反駁：「我覺得工作室比仝卓更心疼粉絲」。

綜合媒體報導，仝卓工作室爆料內容包括：一、2023年仝卓和工作人員飛泰國工作，仝卓要求帶上家人，工作人員墊付機酒共26731.9元人民幣；至今，仝卓不還錢、不回微信還搞消失。二、仝卓在泰國給粉絲買禮物，但自己並未付任何錢，最後禮物和郵費都是工作人員付的。

仝卓工作室發布多條動態開撕仝卓，仝卓8日回應：「您是老闆，我是打工人，泰國是您邀請我們全家去的，忘了麼？兩個小時沒回覆就需要向網友傾訴」。

仝卓工作室再嗆「你有時間發抖音，沒時間回微信。怪不了別人啊，一會兒咱們好好算算帳，你到底從我個人這裡預支了多少錢。」

仝卓曾憑綜藝「聲入人心」大火，2020年5月直播中自曝高考舞弊行為，隨後被徹查。之後仝卓也發了道歉信，並主動申請撤銷學籍學歷，最終官方通報並取消他的學籍和學歷，被中戲除名。

仝卓直播時的畫面。（取材自觀察者網）
仝卓直播時的畫面。（取材自觀察者網）

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