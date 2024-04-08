高考舞弊男星遭工作室討債 連粉絲禮物錢也拖欠

中國29歲藝人仝卓。(取材自微博)

中國29歲藝人仝卓2020年因高考 舞弊引發軒然大波，近日重回輿論焦點。仝卓工作室發布多條微博，喊話仝卓還錢。仝卓工作室稱，他在湖南衛視期間差的稅於2021年匯算清繳被查，是工作人員湊錢繳納的，「連上滯納金10萬（人民幣，約1.3萬美元）左右」。工作室還轉發粉絲的聲討反駁：「我覺得工作室比仝卓更心疼粉絲」。

綜合媒體報導，仝卓工作室爆料內容包括：一、2023年仝卓和工作人員飛泰國 工作，仝卓要求帶上家人，工作人員墊付機酒共26731.9元人民幣；至今，仝卓不還錢、不回微信 還搞消失。二、仝卓在泰國給粉絲買禮物，但自己並未付任何錢，最後禮物和郵費都是工作人員付的。

仝卓工作室發布多條動態開撕仝卓，仝卓8日回應：「您是老闆，我是打工人，泰國是您邀請我們全家去的，忘了麼？兩個小時沒回覆就需要向網友傾訴」。

仝卓工作室再嗆「你有時間發抖音，沒時間回微信。怪不了別人啊，一會兒咱們好好算算帳，你到底從我個人這裡預支了多少錢。」