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個人房貸大縮水 6大國有銀行去年減逾5000億元

中國新聞組／北京8日電
六大國有銀行去年按揭貸餘額合計約在26兆元人民幣左右，較上年末減少約超5000億元。圖為福建省福州市台江區一處在建設中的房地產樓盤。(中新社)
六大國有銀行去年按揭貸餘額合計約在26兆元人民幣左右，較上年末減少約超5000億元。圖為福建省福州市台江區一處在建設中的房地產樓盤。(中新社)

隨著各銀行進入2023年年報季，與民眾密切相關的「個人住房貸款」情況也浮出水面。作為房貸發放主力軍，根據銀行披露的2023年年報，截至2023年年末，六大國有銀行按揭貸餘額合計約在26兆元人民幣(約3.6兆美元)左右，較上年末減少約超5000億元。其中，在六大國有銀行中，工、農、中、建、交五大行的個人住房貸款餘額均同比減少，只有郵儲銀行一家增長。

而股份行的個人住房貸款餘額降幅相對較小，根據「21世紀經濟報導」不完全統計，在目前披露2023年年報的全國性股份製銀行中，五家同比減少（招商銀行、興業銀行，民生銀行、光大銀行、渤海銀行），四家同比增長（中信銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行）。

據報導，在資產質量方面，截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升。在房地產市場下行、提前還房貸等「衝擊波」中，銀行個人房貸業務持續承壓。郵儲銀行零售業務總監梁世棟在業績發佈會上表示，2023年能夠保持相對優勢的原因主要有兩個方面：第一個是業務策略的優化，包括搶佔二手房的市場、補短板、發揮縣域網點優勢；第二個是能力建設。

報導指出，一方面大多銀行個人房貸餘額大幅「縮水」，另一方面銀行也在持續加大房貸投放力度。據不完全統計，中國銀行在2023年全年累計投放房貸超6000億元；農行2023年個人住房貸款投放7810億元，較上年多投放178億元；民生銀行2023年投放個人住房貸款825.01億元，同比多投放124.74億，增幅17.81%；興業銀行個人住房貸款較上年末下降1.95%，但去年投放規模同比增長30%。

3月29日，民生銀行副行長林雲山在該行2023年業績發布會上表示，「2023年按揭投放增長了125億元，增幅達17.8%。其中在二手樓的貸款投放實現了倍增，但是在比較快的按揭投放的情況下，按揭餘額依然是出現了負增長」。

而個人住房貸款資產質量的下滑，在各銀行個人住房貸款不良率水平中也「可見一斑」。截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升，其中工商銀行和建設銀行按揭不良率同比均上漲5個BP，僅交通銀行、郵儲銀行按揭不良率同比下降，分別為0.37%、0.55%。

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