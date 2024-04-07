上海郵輪旅遊復甦 外國客漸增

6日乘「邁希夫五號」郵輪抵達上海的遊客在吳淞口國際郵輪港遊客通道的非遺展示攤位合影。 (新華社)

6日，搭載了2500餘人的「邁希夫」號郵輪抵達上海吳淞口國際郵輪港，來自德國 、奧地利、瑞士等國的遊客開啟為期兩天的入境城市觀光 體驗。

中新社報導，今年以來，赴上海旅遊的外國遊客數量穩步增長，入境旅遊市場加速復甦，其中郵輪業的復甦尤其值得關注。

僅2024年1月至3月，上海共接待了10艘郵輪，旅客22379人次，預計全年共接待18艘郵輪，旅客40306人次。作為中國大陸最重要的訪問港，郵輪旅遊不僅帶動了行業自身的發展，也帶動了上海相關產業的協同發展，為擴大內需、釋放消費潛力、培育發展動能、促進大陸國內國際雙循環作出了重大貢獻。

當天，一場簡短熱烈的歡迎儀式開啟了邁希夫號入境遊客的上海之旅。上海市文化和旅遊局向旅客送上了「一袋上海」文創產品，其中上海市非物質文化遺產保護項目榮慶堂香囊特別受歡迎。為了讓「宜遊」更「易遊」，活動特邀請相關銀行金融機構在現場為入境遊客普及上海遊支付情況，比如銀行針對境外來華人 士提供的外卡刷卡、外卡取現、零錢兌換、數位人民幣等服務。

據中國國際旅行社總社有限公司入境部總經理孫鵬介紹，地接方為遊客提供了16條各具特色的上海出遊線路，如上海印象線路、上海經典線路、上海大巡遊線路等，組織遊客遊覽浦東陸家嘴金融中心、外灘、豫園老城廂、上海博物館 、衡復風貌區、朱家角古鎮等知名景區景點，深度體驗上海海納百川、古今交融的城市美景。