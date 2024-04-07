「天水真有1億人」 遊客坐9小時高鐵去吃 麻辣燙1碗難求

「要是今天吃不上，明天凌晨我還來排隊。」來自上海的遊客田佳旭表示，自己坐了九個小時的高鐵直達天水南站，下了高鐵就坐了當地的「麻辣燙專線」，為的就是一碗正宗的天水麻辣燙。假日期間，有網友爆料。「天水像來了1億人」。

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香港 大公報報導，和田佳旭一樣，為了這一口「麻辣燙」凌晨摸黑排隊的遊客不少。「不排上四、五個小時，是吃不到麻辣燙的，早上6點就有人來排隊啦。」現場不少遊客感嘆沒想到麻辣燙火成這樣。

「基本上現在百分之百都是外地遊客了，咱天水本地人還吃不上。看著店外遊客那麼早就來排隊等待，我們也很心疼，想讓他們盡早用餐。」海英麻辣燙老闆哈海英說，每天菜品一送達店裏，工作人員就立馬開始準備，儘管如此，最早也要到10點半左右才能讓第一批遊客就餐，目前該店每天放號150個左右。

據了解，清明假期三天，天水市共接待遊客94.65萬人次，旅遊綜合收入5.4億元人民幣（約7465萬美元）。3月以來，天水市已累計接待遊客584萬人次，實現旅遊綜合收入33.8億元。截至4月5日18時，全網涉及「天水麻辣燙」「甘肅 文化旅遊」相關信息瀏覽量超過223億次，「天水麻辣燙」熱度不減。

另據證券 時報報導，因一碗麻辣燙火出圈的甘肅天水，接住了「潑天的富貴」。6日，「天水真的有1億人」的詞條衝上微博熱搜。假日期間，有網友爆料。「天水像來了億人」。儘管這項說法誇張了些，但從出遊熱圖上看，天水、開封等城市成為今年清明假期的熱門旅遊目的地。其中，甘肅天水旅遊熱度年增超20倍。