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中國清明假期境內遊人次破億 消費近540億 跨區流動7.5億人次

中國新聞組／北京7日電
4月5日，北京玉淵潭公園櫻花盛開，吸引八方遊客前來踏青賞花。(中新社)
4月5日，北京玉淵潭公園櫻花盛開，吸引八方遊客前來踏青賞花。(中新社)

無錫賞櫻、洛陽看牡丹，這個清明假期出門賞花成為不少遊客的首選。3天假期，國內出遊1.19億人次，較2019年同期增長11.5%；境內遊花費539.5億元人民幣（約74.5億美元），較2019年同期增長12.7%。無論是傳統熱門旅遊城市還是如山東淄博、甘肅天水、河南開封等新興旅遊熱點，無一不是人山人海。

綜合新華社、香港大公報報導，中國文旅部及交通運輸部數據顯示，清明假期預計全社會跨區域人員流動量7.5億人次，日均2億5094萬5000人次，比2023年同期日均增長56.1%，比2019年同期日均增長20.9%。其中：鐵路客運量預計4974.3萬人次，比2023年同期日均增長75.3%，比2019年同期日均增長20.7%；民航客運量預計510.2萬人次，比2023年同期日均增長23.6%，比2019年同期日均增長1.7%。

除了北京、南京、武漢、杭州、上海、重慶、西安、長沙、蘇州、成都等熱門城市旅遊熱度不減，新興旅遊目的地也成為假期新熱點。

熱門景區（點）、文博場館和城郊休閒空間人氣旺盛，山東泰山、甘肅天水伏羲廟、河南洛陽龍門石窟等多個景區，先後發布限流公告，多地景區門票提前售罄。

出遊熱力圖顯示，甘肅天水、山西大同、江西景德鎮、河北秦皇島、河南開封等九個新興旅遊「小城」成為清明假期最熱門的目的地。

數據顯示，遊客量漲幅超過50%的目的地城市分別為山東泰安、山東淄博、甘肅天水、河南開封和江西景德鎮。其中，山東曲阜、河南開封等地客流增長明顯。

自駕、騎行、徒步成為假日出遊的熱門方式，短途遊、周邊遊以及本地遊受青睞。各地市政公園、郊野公園、主題公園和遊樂園、歷史文化街區、商圈、重點旅遊村鎮等迎來遊玩熱潮，賞花、踏青、鄉村、露營、美食等主題遊需求旺盛。

無錫賞櫻花、洛陽看牡丹，這個清明假期出門賞花成為不少中國民眾的首選，多地增設郊遊專線、賞花專線豐富假日出遊體驗。非遺體驗等民俗文化活動烘托節日氛圍。清明研學活動備受歡迎。年輕人為春季旅遊注入更多國風元素，馬面裙、採茶、煮茶成為假日旅遊消費新熱點。

4月5日，江蘇南京，遊客走入明城牆解放門。清明假期，南京明城牆內外遊人如織。(中...
4月5日，江蘇南京，遊客走入明城牆解放門。清明假期，南京明城牆內外遊人如織。(中新社)

本次清明假期旅遊市場迎來一波小高峰，除賞花踏青外，返鄉探親、文博遊也成為遊客熱門選擇。

此外，清明節假期三天，入境遊客104.1萬人次，出境遊客99.2萬人次，接近2019年同期水平。港澳居民返鄉祭祖、探親訪友、觀光購物等需求增加，東南亞等近程市場的海外僑胞入境人數上升明顯。出境遊方面，日本、泰國、南韓、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、澳門、印尼、阿聯酋等是熱門目的地。

清明假期遊客上哪兒?(資料來源：大公報)
清明假期遊客上哪兒?(資料來源：大公報)

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