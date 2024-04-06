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魔音穿腦「成都迪士尼」吵到居民崩潰

中國新聞組／綜合報導
說唱歌手諾米diss謝帝歌曲MV截圖。（取材自微博）
說唱歌手諾米diss謝帝歌曲MV截圖。（取材自微博）

話題「成都迪士尼」空降熱搜，截稿前相關話題閱讀量已達到4359萬。不少點進來的網友好奇的問：成都要建立迪士尼了嗎？原來，成都迪士尼不是真的迪士尼，而是成都玉林七巷一居民區樓下的健身器材場。

杭州交通報導，此地是說唱歌手諾米diss謝帝歌曲MV的拍攝地，因歌曲中多次重複的「謝帝謝帝我要Diss你」發音和「謝帝謝帝我要迪士尼」相似被迅速傳播，不少被魔音穿腦的網友調侃此地是「成都迪士尼」。

不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我...
不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我要diss你」。（視頻截圖）

成都這處健身器材現場滿是打卡人潮。（視頻截圖）
成都這處健身器材現場滿是打卡人潮。（視頻截圖）

雖然歌曲帶火了這裡，但是也引發了不少附近居民的抱怨，網友日前曬出成都玉林七巷一居民區樓下的健身器材場地被眾人圍住排隊打卡的視頻。畫面顯示，不少人在大喊口號並開直播，現場民警維護秩序：「不要吼，耍的時候安安靜靜耍就可以了」。

不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我...
不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我要diss你」。（取材自微博）

經視直播報導，一位在現場直播的主播王先生說，不少遊客和市民因為好奇來到現場打卡，「現場有200個左右的圍觀群眾，其中有20個左右的主播，很熱鬧，還會有人排隊上前模仿」。社區工作人員和民警來維持秩序，避免擾民，「只要不在晚上大聲喧嘩就可以，我是因為覺得有趣才來的，也有很多人不了解事情前因後果，會覺得很低俗惡趣味。」此外，一些主播也在直播過程中提示大家文明打卡，避免擾民。

來源：浅陌娱乐

附近的居民抱怨說：不知道為什麽都跑到這裡打卡，被吵的都要崩潰了。居民表示，網絡上流傳的「健身器材拆除」並非實情，現場依然有許多主播、網友打卡，已經對附近居民造成了影響。

玉林街道辦工作人員回應，針對年輕人聚集打卡擾民，會勸導年輕人文明出遊。

不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我...
不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我要diss你」。（取材自微博）

不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我...
不少人在成都這處健身器材旁排隊拍照打卡，還有人一邊拉起健身器材一邊唱「謝帝謝帝我要diss你」。（取材自微博）

迪士尼

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