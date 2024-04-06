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手機「銷號」等於出賣自己？網憂洩隱私

中國新聞組／綜合報導
安徽省銅陵市一名民警日前在社交媒體發布科普視頻中稱「註銷手機號等於出賣自己」。（取材自齊魯晚報）
安徽省銅陵市一名民警日前在社交媒體發布科普視頻中稱「註銷手機號等於出賣自己」。（取材自齊魯晚報）

安徽省銅陵市一名民警日前在社交媒體發布科普視頻中稱「註銷手機號等於出賣自己」，籲民眾註銷手機號時也要將相關綁定軟件統統解綁，否則後果不堪設想。隨著這位民警的視頻在網上發酵，引發大批網民熱議及對隱私外洩的恐慌，「註銷手機號等於出賣自己」話題昨因此衝上熱搜，截稿前閱讀量已超2億。

話題「註銷手機號等於出賣自己」衝上微博熱搜榜第一，引發熱議。該話題來源於安徽省銅陵市公安局民警「徐督督」日前在社交媒體帳號發布的科普視頻中表示：「註銷手機號等於出賣自己，運營商會重新將手機號投入市場銷售。下一個用你手機號的人，可以用手機驗證碼登錄你的支付寶微信等各類軟件。不妨多做一步將相關綁定此手機號的軟件統統解綁，以及銀行卡預留的手機號也一定要修改」。

對此，一位受訪者表示，自己沒有辦理過某銀行的銀行卡，但她使用的新號碼一直收到某人還房貸的信息，可能是因為該號碼以前的號主換號後忘記解綁導致的。有網友表示，自己曾用的號碼可能註銷後很快就被賣掉了，快遞App的消息通知一直收到新號主的快遞信息。還有網友稱，前號主銀行卡解綁發來消息，收到了短信才知道自己現在的號碼是以前別人用過的。

對此，中國聯通客服人員表示，用戶的手機號註銷超過90天就無法再找回，註銷後的號碼確實會被重新投放進「號碼池」，但被投放時間無法確定。此外，手機號被新用戶激活後，新用戶無法查詢到該號碼過往號主的繳費詳情等相關使用紀錄。

中國電信客服人員表示，所有的號碼根據國家規定，都是循環利用的，但用戶的手機號註銷後，會有90天的凍結期限。此期限過後，才可能被重新投放入市場。但後續是否會被投放、有沒有投放，暫無法確定。如果號碼在使用過程中收到未註冊過的App、網站等發來的短信，可以撥打相應App、網站等客服咨詢。

中國移動客服人員表示，如手機號註銷後未解綁微信等軟件，號碼新主人是存在用手機號登錄帳號的可能，建議用戶銷號後三月內，為自己使用的軟件綁定新的電話號。如果不明原因收到自己目前未使用的App、銀行發來的短信，請提高警惕，及時聯繫相關企業、銀行等查詢個人信息情況。

部分運營商還推出號碼在多互聯網平台已註冊信息的統一處理。以中國聯通 App為例，在頂部搜索欄輸入「一號通查」即可查詢，已支持微博、抖音、今日頭條、美團、大眾點評、小米等App的處理。另外有「一證通查」功能，已經支持查詢微信、QQ、淘寶、支付寶、抖音等多個App的帳號綁定情況。

警方提示，更換或註銷手機號碼前，以下情況需及時處理。一是備份電話本，並及時通知所有聯系人手機號已經變更。二是及時解綁銀行卡。三是及時解綁支付寶等金融類App等帳戶。四是更改微信、微博、QQ等社交媒體綁定的手機號。五是及時更改郵箱、網盤、12306網上購票等涉及個人往來信件、照片、隱私等軟件的手機號綁定。六是會員卡信息修改。七是及時銷毀廢棄的SIM卡，以免落到不法分子手中，被冒用進而實施詐騙。

此外，例如學信網、手機帳戶ID等，換號或者註銷也要註意及時解綁、換綁。

來源：D视频

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