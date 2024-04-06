「珍妃照片假的？」上熱搜 90後歷史博主：影中人應是青樓名花

目前廣為流傳的「珍妃」照片。（取材自微博）

一名90後歷史愛好者近日翻閱一本1910年出版的上海青樓女子圖錄時，發現目前廣為流傳清朝光緒皇帝寵妃「珍妃」的照片主角，其實是一位叫「黃雲仙」的青樓名花。相關話題今衝上微博 熱搜，累計已4千萬閱讀量。對此，有學者表示，這名網友的發現可信度高。網友則稱，原來大家印象裡的「珍妃」是青樓名花，但似也不能排除是黃雲仙冒用照片。

綜合搜狐新聞、紅星新聞報導，很多歷史博物館 、各類圖書裡，提到珍妃時都會附上一張照片，堪稱秀美絕倫。歷史博主廉子雎日前在凌晨2點發打假貼稱，他瀏覽1910年出版的上海青樓女子圖錄「海上驚鴻影」時，發現廣為流傳「珍妃」照片的主角，真實身分是一位叫「黃雲仙」的女孩。

廉子雎說，由此判斷現今流傳的「珍妃」照片，99.9%是假的。這是首次發現的直接史料證據，「無意中翻到了，還是蠻驚喜的」。

上海青樓女子圖錄「海上驚鴻影」裡的「黃雲仙」的照片（右下角）。（取材自微博）

廉子雎表示，目前流傳的「珍妃」照片為假，早在多年前就有專業人士指出，包括知名影像學者徐家寧。他拍過一期視頻節目，通過對照像技術、髮型年代和社會風氣的綜合分析，得出的結論是，這是一張漢族姑娘的照片。

證據包括：這種只有一厘米長的瀏海髮型，絕不屬於清末旗人貴女；傳說中印了「貞貴妃肖像」的所謂原版圖，採用了1910年以後才流行的明膠銀鹽紙基工藝。

徐家寧根據當時的社會風俗假設過，照片中人極有可能是一位青樓女子，她們會走出閨門拍照，且照片還能四處傳播。但她到底是誰，一直是個懸案。報導認為，廉子雎的偶然發現，如果能成為最後確證，相當於把「黃雲仙」的身份證還給了本尊。

對此，網友看法不一。支持廉子睢主張的網友留言：「故宮珍妃井的這張照片，去年撤下了，就是因為對這張照片存疑。而且，頭髮的梳法有爭議。」「原來大家印象裡的『珍妃』是青樓名花」；不贊同這個說法的網友則質疑：「但是這張照片跟她姐姐瑾妃還是很像的。不好說。」「不能是黃仙雲冒用這張照片？」「歷史珍妃的真實面貌可能很難找到了……別忘記她的悲慘就行」。

四川大學歷史文化學院教師，歷史學博士周鼎認為，廉子雎的發現可信度比較高，珍妃照片的證偽很有意義。周鼎表示，這個發現可以幫助研究者減少一個干擾項，但最終確認珍妃的真實面貌尚待更多新證據的出現。

珍妃，諡恪順皇貴妃，1889年入宮被封為珍嬪，妃是光緒皇帝後宮中最受寵的嬪妃，戊戌政變後被軟禁，光緒26年過世，有說法稱她是被慈禧太后強迫投井而死。