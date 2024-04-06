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清明景區爆滿 濟南變「擠」南 爬泰山變「碾」泰山

中國新聞組／北京6日電
清明假期，南京各大景區人氣爆棚。(取材自現代快報)
清明假期，南京各大景區人氣爆棚。(取材自現代快報)

清明節假期，中國多個著名景區人流爆滿。山東濟南成了「擠」南，趵突泉保安險被人潮擠下水；泰山人流達最大承載量，爬泰山變「碾」泰山；「王婆說媒」地河南開封酒店預訂量暴增1000%；因麻辣燙爆火的甘肅天水遊客接待量也創紀錄，民眾感嘆「到處都有1億人？」而據統計，假期首日不僅鐵路接待遊客創今年單日新高，全社會跨區域人員流動量超2.6億人次。

來源：YouTube

據新華社報導，4日清明節假期首日，全國鐵路發送旅客1853.6萬人次，創今年以來單日旅客發送量新高。交通運輸部統計顯示，4日全社會跨區域人員流動量2億6213.72萬人次，環比增長26.68%，比2023年4月4日增長70.34%。

民眾在清明節假期裡，除了掃墓祭祖就是全家出遊，全國多個景區也因此開啟了人流模式。據紅星新聞報導，山東濟南大明湖人流如織，許多人趕到現場只為目睹超然樓亮燈，卻發現「現場的手機都比燈震撼」；趵突泉變成趵突「人」，遊客們紛紛表示只看到了人，看不到泉，保安差點被擠下水，抱著柱子很無助。

在泰山也是人擠人。4日、5日12:00到24:00的門票均已售罄；5日，泰山景區發布關於暫停檢票一小時的通告，稱在園遊客量已經達到瞬時最大承載量閾值，決定自12:30起暫停檢票入園一小時。

因「王婆說媒」爆火的河南開封，酒店預訂量同比增長近十倍。即使換了王婆扮演者，4日在萬歲山武俠城景區的遊客量依舊較大，景區啟動限流措施，暫停線上購票。

清明假期第一天晚上的南京夫子廟，也是「人人人人人你人人人人人」，南京交警建議遊客錯峰前往，遊客形容人潮擠到「感覺有一億人在夫子廟」；浙江杭州西湖遊船排起長隊，斷橋上鋪滿了人，買瓶水要等三五分鐘，周邊小鋪店員直呼「真的忙『爆』了」。

不少上海市民開始了近郊遊和周邊遊，導致不少出城高速出現壅堵，有網民表示，開車四小時還沒出上海；四川三星堆博物館、樂山大佛前兩日門票均已售罄。

另據澎湃新聞，甘肅省天水市接待遊客數量屢創新高。4日接待遊客30.9萬人次，再創新高，實現旅遊綜合收入1.77億元人民幣(約2447萬美元)。麥積山景區當天門票不到中午就售罄，5日門票也售罄。清明假期前一日，天水市還發布「致廣大市民朋友的倡議書」，倡議本地市民錯峰出遊、讓路於客。

趵突泉的保安差點被擠下水，抱著柱子很無助。(取材自紅星新聞)
趵突泉的保安差點被擠下水，抱著柱子很無助。(取材自紅星新聞)

河南 甘肅 博物館

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