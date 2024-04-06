消費弱 今年來10家老百貨陣亡 零售業被迫兩極化轉型

老牌百貨商場關店的原因各不相同，或是戰略調整、或是租約到期、或是持續虧損。(取材自聯商網)

中國消費力持續不足，據調查，今年以來已有十家老百貨因經營壓力巨大宣布停業閉店，而其中一個主要原因就是「客流下降，引流困難」，這使得百貨業被迫朝向兩極化轉型。分析指出，消費力不足根本原因還是在房地產 低迷，當局因此依靠出口產業「老路」支撐經濟，卻又引來西方國家指責中國產能過剩，提振經濟再遇阻力。

據第一財經報導，聯商網零售研究中心最新統計顯示，2024年截至目前有10家老百貨宣布停業閉店，其中有五家徹底關閉退出，另外五家將升級或徹底拆除改建。其中最「年輕」的是天津市濱海新區伊勢丹，運營僅11年。總結各大百貨關店的原因可見，租約到期是最大的理由，但在租約到期的背後，經營壓力巨大是本質原因。

比如上海梅龍鎮伊勢丹的運營公司數據顯示，其2023年3月至11月的營業利潤虧損3.76億日元，約合人民幣1800萬元(約248萬美元)，較去年同期的2.66億日元虧損進一步擴大。而這只是冰山一角。據中國百貨商業協會和馮氏集團利豐研究中心的調查報告，從客流量來看，2023年的百貨客流中，70.1%的樣本企業反饋未超過2019年；銷售額方面，64.9%的樣本企業反饋其銷售規模尚未恢復到2019年的水平。

由此數據可看出，百貨業態面臨不小的壓力，這也引發了關店潮。報告顯示，有60%的樣本企業認為，電商 持續衝擊是其發展面臨的一大挑戰。第二大難題是成本壓力攀升。超過一半的企業（53.8%）認為當前的挑戰是客流下降，引流困難。百貨零售業正面臨挑戰和轉型。

報導指出，盡管百貨業態遭遇困難，但走高端化路線的商業依然有市場。比如，在高端商場的收入和租戶銷售額上，上海恒隆廣場分別錄得10%和24%的增長。另一個趨勢是社區商業化，大型電商平台阿里巴巴和京東重返社區團購，百貨企業看到商機，部分門店開始轉型社區生活中心。

自由亞洲電台分析指出，此次美國財政部長葉倫 訪華，葉倫呼籲中國高階官員不要再依賴出口支撐經濟，而是需要推行政策來提振國內消費，使得中國過剩產能衝擊世界市場的問題再度引發輿論關注。