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中國消費力低 今年來10家老百貨停業

中國新聞組／北京6日電
老牌百貨商場關店的原因各不相同，或是戰略調整、或是租約到期、或是持續虧損。(取材自聯商網)
老牌百貨商場關店的原因各不相同，或是戰略調整、或是租約到期、或是持續虧損。(取材自聯商網)

中國消費力持續不足，據調查，今年以來已有十家老百貨因經營壓力巨大宣布停業閉店，而其中一個主要原因就是「客流下降，引流困難」，這使得百貨業被迫朝向兩極化轉型。有分析指出，中國消費力不足根本原因還是在房地產低迷，北京當局因此依靠出口產業「老路」支撐經濟，這又引來西方國家指責中國產能過剩甚至可能再祭出制裁，提振經濟再遇阻力。

據第一財經報導，聯商網零售研究中心最新統計顯示，2024年截至目前有10家老百貨宣布停業閉店，其中有五家徹底關閉退出，另外五家將升級或徹底拆除改建。其中最「年輕」的是天津市濱海新區伊勢丹，運營僅11年。總結各大百貨關店的原因可見，租約到期是最大的理由，但在租約到期的背後，經營壓力巨大是本質原因。

比如上海梅龍鎮伊勢丹的運營公司數據顯示，其2023年3月至11月的營業利潤虧損3.76億日元，約合人民幣1800萬元(約248萬美元)，較去年同期的2.66億日元虧損進一步擴大。而這只是冰山一角。據中國百貨商業協會和馮氏集團利豐研究中心的調查報告，從客流量來看，2023年的百貨客流中，70.1%的樣本企業反饋未超過2019年；銷售額方面，64.9%的樣本企業反饋其銷售規模尚未恢復到2019年的水平。

由此數據可看出，百貨業態面臨不小的壓力，這也引發了關店潮。報告顯示，有60%的樣本企業認為，電商持續衝擊是其發展面臨的一大挑戰。第二大難題是成本壓力攀升。超過一半的企業（53.8%）認為當前的挑戰是客流下降，引流困難。百貨零售業正面臨挑戰和轉型。

報導指出，盡管百貨業態遭遇困難，但走高端化路線的商業依然有市場。比如，在高端商場的收入和租戶銷售額上，上海恒隆廣場分別錄得10%和24%的增長。另一個趨勢是社區商業化，大型電商平台阿里巴巴和京東重返社區團購，百貨企業看到商機，部分門店開始轉型社區生活中心。

自由亞洲電台分析指出，此次美國財政部長葉倫訪華，葉倫呼籲中國高階官員不要再依賴出口支撐經濟，而是需要推行政策來提振國內消費，使得中國過剩產能衝擊世界市場的問題再度引發輿論關注。

報導引述美國獨立時評人鄭旭光表示，中國經濟如今高度依賴出口是一個政治問題而非經濟問題，國家主席習近平雖然希望維持高經濟成長，但是房地產、中小銀行、地方債陸續爆雷，使得他只能走80年的老路，拉攏投資、依靠出口產業。有美國專家稱，結構性阻力使中國的消費表現不佳，需要社會保障改革以減少恐懼驅動的過度預防性儲蓄。

清明假期前夕，上海梅龍鎮伊勢丹百貨店內人流不大，全場不少櫃台都打出了打折信息，折...
清明假期前夕，上海梅龍鎮伊勢丹百貨店內人流不大，全場不少櫃台都打出了打折信息，折扣從一折到八折不等。(取材自第一財經)

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