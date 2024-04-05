「春運都沒這麽奇葩」 高鐵開到一半 兩車乘客為何互換?

乘客發帖稱，月台上全是換車的乘客，春運都沒遇到這麽奇葩的事。（取材自上游新聞／網路圖）

你坐過半途下車與另一列車「互換」乘客的高鐵嗎？4月3日晚上就在江蘇鎮江南站上演。從上海虹橋站前往湖北大冶的高鐵列車，因列車信號故障臨停在江蘇鎮江南站，由高鐵安排與另一趟從南京開往上海虹橋的列車互換乘客後繼續行程。乘客們和網友都稱從沒見過這種半路下車換車情況。鐵路官方12306指「互換艙位」可能是應急調整，為保證旅客正常出行。

「G1728高鐵互換？春運都沒遇到這陣仗。」上游新聞報導，旅客小田（化名）說，自己是4月3日下午5點從上海虹橋站乘坐G1728次前往湖北大冶，不到一小時就停下，20多分鐘後開到鎮江南站，然後廣播就通報是列車信號故障，要乘客換乘另一趟列車。他以為換到一列空車，後來才發現這趟車是南京開往上海的G9485，也有乘客下來。「原來是兩趟車的乘客互換了。」

同樣乘坐G1728列車的小靜（化名）目的地是武漢 。她回憶，「廣播說是列車信號問題，列車員就通知大家去3號站台換乘，大家就趕緊收拾行李換乘。到了才看到是一輛南京開往上海的車，我們原來的車另一個車頭是好的，就返回上海。大家都說是第一次坐車遇到換列車。」

「比較搞笑的是，因為正常坐高鐵都是面向行駛方向，換乘後就是背對行駛方向，感覺車在倒著開，10多分鐘後就有人來調整座位。」小田表示，換車後，列車服務人員態度都挺好的，「還給每位乘客發了一瓶礦泉水和八寶粥，八寶粥不夠的還補發了牛肉粒。」

多位乘客提著行李下車中途換車。（取材自上游新聞／網路圖）

G9584是當天18時30分從南京南站出發，預計20時06分抵達上海虹橋。在鎮江南站乘坐G9584前往上海的乘客小于（化名）說，自己18時50分左右檢票上車，「坐了10分鐘後就通知什麽故障了要換車，最後延誤了大概40分鐘左右。」

小田則表示，G1728原本晚上9時22分抵達湖北大冶，換乘後最終晚點2個小時。她猜測，「是不是這樣原路返回能提高通 行效率？」

網友們都表示，沒見過這種半路下車換車。有鐵路愛好者解釋，每列車一天要開好幾個不同班次，晚點嚴重的話，列車無法執行後續車次。為保證第二天正常出車，就要回到第二天的始發站。如果碰上這種都要回去的就換車，在大延誤的情況下偶爾會發生。貨運中有艙位互換業務，防止回程空車，可以縮短路程時間，但客運中很少見。

12306客服熱線工作人員表示，目前鐵路客運並沒有「艙位互換」這項業務，「如果因為延誤到不了目的地，為了能讓您正常出行，在線路上有這種重合車次的話，比如有別的線路能到您的終點站，然後換一下位置可以安全地把您送到終點站，可能會（應急）調整一下，能走的話盡量安排旅客走。」