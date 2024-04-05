我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

蔡崇信：中國定能製造高端晶片 AI與美差距僅2年

中國新聞組／北京5日電
阿里巴巴主席蔡崇信（右）近日接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪問。（視頻截圖）
阿里巴巴主席蔡崇信（右）近日接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪問。（視頻截圖）

中國網科巨頭阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日在接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪談中，談到外界熱議的AI大模型，蔡崇信坦言，中國目前與OpenAI ChatGPT等美國頂級大型語言模型（LLM）的差距僅約兩年。他認為，中國或較長時期維持落後處境，但中國有能力自己製造高端GPU（圖像處理晶片）。

對於發展AI算力的關鍵晶片，蔡崇信表示，美國收緊晶片和相關技術出口會影響雲計算、高階運算業務，並在中短期持續產生影響，但從長遠來看，即使輝達（Nvidia）晶片禁售下，中國將可以自己製造這些高階GPU。

蔡崇信表示，阿里在上述挑戰做了些努力，但也在從其他公司那裡採購晶片。他稱，晶片短缺是一個大問題。這是每個人都在努力解決的問題。短期內，認為中國企業晶片存貨可支持AI大模型在未來18個月的訓練需要。另外，他也說，雖然AI大模型建立很需要高運算能力，但下一階段的應用，即業界所指的「推論（Inference）」就有很多選擇，不需要輝達最頂級的高階晶片。

蔡崇信稱，AI非常適合阿里雲業務。一方面，電子商務業務是可以擁有最多、最豐富的AI應用的地方之一。所以，使用者可以在阿里的模型甚至是其他人的開源模型之上，開發許多非常酷的產品。

蔡崇信還說，阿里巴巴是中國最大的雲計算公司之一，發展人工智能是必須，具有自家建立的大語言模型（LLM）是非常重要，這將支持阿里的雲業務；若阿里有很好的LLM，其他開發者利用它，他們就會使用阿里的雲計算服務。另一方面，電子商貿是擁有最多人工智能用例的地方，例如使用虛擬試穿、協助商戶使用AI生成相片和產品介紹。

中國近年經濟不如以往旺盛，蔡崇信稱，目前中國GDP占全球經濟約31%，消費只占全球14%，儲蓄率仍非常高，顯然消費比率仍有提升空間。他說，目前有兩大因素影響大陸民眾消費意願：一方面房地產低迷，令民眾覺得自己不富有，帶來節儉效應；另一方面年輕人擔心自己能否獲得穩定工作，並以阿里為例，近數季停止招聘、雇員人數也下跌。

不過，蔡崇信認為中國未來仍是世界製造業強國，即使人口相對下跌，但人口總量依然龐大。中國有8億既勤奮又受教育的勞動者，部分公司將供應鏈轉至越南或墨西哥，但這些地方的人口、面積都不如中國，不能取代中國的世界製造中心地位。

晶片 AI 人工智能

上一則

香港清明祭品價格上漲2成 金銀衣紙縮水 山火39宗

下一則

台灣花蓮大地震 港生心驚續留 港客提早返港

延伸閱讀

美高官組團赴荷蘭 將就進一步收緊對中國晶片限制加強施壓

美高官組團赴荷蘭 將就進一步收緊對中國晶片限制加強施壓
蔡崇信坦言 阿里巴巴已落後

蔡崇信坦言 阿里巴巴已落後
SK海力士將建在美首座晶片廠 斥資近40億美元 2028年下半年量產

SK海力士將建在美首座晶片廠 斥資近40億美元 2028年下半年量產
花蓮大地震／全球緊盯晶片生產 台積電避難有方

花蓮大地震／全球緊盯晶片生產 台積電避難有方

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病