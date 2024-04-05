蔡崇信：中國定能製造高端晶片 AI與美差距僅2年

阿里巴巴主席蔡崇信（右）近日接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪問。（視頻截圖）

中國網科巨頭阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日在接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪談中，談到外界熱議的AI 大模型，蔡崇信坦言，中國目前與OpenAI ChatGPT等美國頂級大型語言模型（LLM）的差距僅約兩年。他認為，中國或較長時期維持落後處境，但中國有能力自己製造高端GPU（圖像處理晶片 ）。

對於發展AI算力的關鍵晶片，蔡崇信表示，美國收緊晶片和相關技術出口會影響雲計算、高階運算業務，並在中短期持續產生影響，但從長遠來看，即使輝達（Nvidia）晶片禁售下，中國將可以自己製造這些高階GPU。

蔡崇信表示，阿里在上述挑戰做了些努力，但也在從其他公司那裡採購晶片。他稱，晶片短缺是一個大問題。這是每個人都在努力解決的問題。短期內，認為中國企業晶片存貨可支持AI大模型在未來18個月的訓練需要。另外，他也說，雖然AI大模型建立很需要高運算能力，但下一階段的應用，即業界所指的「推論（Inference）」就有很多選擇，不需要輝達最頂級的高階晶片。

蔡崇信稱，AI非常適合阿里雲業務。一方面，電子商務業務是可以擁有最多、最豐富的AI應用的地方之一。所以，使用者可以在阿里的模型甚至是其他人的開源模型之上，開發許多非常酷的產品。

蔡崇信還說，阿里巴巴是中國最大的雲計算公司之一，發展人工智能 是必須，具有自家建立的大語言模型（LLM）是非常重要，這將支持阿里的雲業務；若阿里有很好的LLM，其他開發者利用它，他們就會使用阿里的雲計算服務。另一方面，電子商貿是擁有最多人工智能用例的地方，例如使用虛擬試穿、協助商戶使用AI生成相片和產品介紹。

中國近年經濟不如以往旺盛，蔡崇信稱，目前中國GDP占全球經濟約31%，消費只占全球14%，儲蓄率仍非常高，顯然消費比率仍有提升空間。他說，目前有兩大因素影響大陸民眾消費意願：一方面房地產低迷，令民眾覺得自己不富有，帶來節儉效應；另一方面年輕人擔心自己能否獲得穩定工作，並以阿里為例，近數季停止招聘、雇員人數也下跌。

不過，蔡崇信認為中國未來仍是世界製造業強國，即使人口相對下跌，但人口總量依然龐大。中國有8億既勤奮又受教育的勞動者，部分公司將供應鏈轉至越南或墨西哥，但這些地方的人口、面積都不如中國，不能取代中國的世界製造中心地位。