蔡崇信坦承阿里落後 「忘了誰是客戶」

阿里巴巴主席蔡崇信直言，阿里巴巴落後了，而且某種程度「砸了自己的腳」。（本報資料照片）

阿里巴巴董事局主席蔡崇信與挪威主權財富基金首席投資 官Nicolai Tangen對話坦承，阿里內部反省過去數年表現，「阿里巴巴落後了，因為我們忘了誰是真正客戶。我們的客戶是平台上購物的用戶，我們沒有給予他們最好的用戶體驗。」而這某種程度「砸了自己的腳」。

挪威主權財富基金是阿里巴巴主要股東之一，至去（2023）年底持股價值達35億美元。

為了應對上述缺點，蔡崇信表示，作為重組的一部分，阿里找來了新CEO 吳泳銘。「我是董事長，CEO（指吳泳銘）比我小12歲。他非常以用戶為中心，專注於產品、界面和用戶體驗。這對我們來說是最重要的。」

對於阿里近期數度調整組織架構，引起部分投資者質疑公信力，蔡崇信表示，大公司往往很抗拒轉變，因人們不想改變工作、害怕解僱。人們將公司方向跟隨組織架構而行，但不應如此，應該是先決定應走甚麼方向，再設定公司架構。「集團重組後，我們集團CEO如今同時是淘寶天貓業務CEO，他現時的直屬下屬，和三個月前已經大為不同。」

蔡崇信也表示，遇到疫情 ，加上競爭，還有監管審查等因素結合，導致過去三年阿里士氣一直不好，但他也強調，「最重要是員工正在尋找方向」，如果能清楚傳達方向，士氣便能恢復。

談及監管壓力，蔡崇信說監管壓力並未增加，反而認為監管框架現在更加清晰。「我們知道界限是什麼，如何保持在界限之內而不超越界限。因此，擁有這種清晰度對企業非常有益。」