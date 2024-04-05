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蔡奇兼黨建小組組長 學者：分憂不分權

中國新聞組／北京5日電
中共中央政治局常委蔡奇再添新職。新華社3日報導，蔡奇當天以中共中央黨的建設工作領導小組組長身分，主持該領導小組會議並發表講話，證實蔡奇已接任這一領導小組組長。（新華社）
中共中央政治局常委蔡奇再添新職。新華社3日報導，蔡奇當天以中共中央黨的建設工作領導小組組長身分，主持該領導小組會議並發表講話，證實蔡奇已接任這一領導小組組長。（新華社）

中共中央政治局常委蔡奇再添新職。新華社3日報導，蔡奇當天以中共中央黨的建設工作領導小組組長身分，主持該領導小組會議並發表講話，證實蔡奇已接任這一領導小組組長。據公開資料，前任組長由中共總書記習近平兼任，有分析指出，蔡奇接棒只是分憂不分權。

蔡奇在中共政治局7名常委中排名第5，位居習近平、李強、趙樂際、王滬寧之後，而在丁薛祥、李希之前。此外，他並兼任中共中央書記處排名第1的書記，以及一向有「大內總管」之稱的中共中央辦公廳主任。而由政治局常委兼任中央辦公廳主任，更是中共黨史上所罕見。

除此之外，蔡奇在2023年4月初被證實，新兼任中共中央和國家機關工委書記；而南華早報今年3月底報導，蔡奇已於2023年就兼任中共中央網絡安全和信息化委員會主任，但中共官方至今都沒有正式宣布這一任命。

因此，新華社3日作出前述報導，形同證實蔡奇又新兼任了中共中央黨的建設工作領導小組組長，據目前已知的所有公開資料，前任組長就是由習近平兼任。

根據這項報導，中共中央黨的建設工作領導小組3日召開會議，學習貫徹習近平關於「黨紀學習教育」的講話和指示精神，聽取「黨紀學習教育」準備工作情況匯報，研究部署「黨紀學習教育」工作，並宣布今年4至7月在全黨開展黨紀學習教育。

報導提到，蔡奇主持這項會議並發表講話，而中共中紀委書記兼中央黨的建設工作領導小組副組長李希也與會發表講話。而會議指出，這次「黨紀學習教育」是加強黨的紀律建設、推動全面從嚴治黨向縱深發展的重要舉措。

而在日前，蔡奇執掌的中共中央辦公廳已印發「關於在全黨開展黨紀學習教育的通知」，要求深入學習貫徹習近平的「重要講話和重要指示精神」，落實通知要求，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，確實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來。

中共 習近平 李強

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