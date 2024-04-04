買不起一二線城「天價墓地」 中多地爆骨灰房 小區鄰居非活人

中國多地小區出現「骨灰房」。（取材自澎湃新聞）

中國一、二線大城市大多存在著價格高、管理費用貴、租期短等「天價墓地」的現實問題，這讓一些人轉而購買位置偏遠、便宜的房屋，專門用來安置骨灰盒。據媒體調查，近年全國多地出現了這類「骨灰房」，有的樓層甚至「住的死人比活人多」，引來鄰居不安，也違反公序良俗原則，專家表示可以協調要求恢復原用途，或是訴諸法律請求賠償。

法治日報報導，住江蘇南通某小區的趙先生從沒見過鄰居，直到前幾天，突然聽到對門有動靜，迅速從貓眼向外望去：樓道裡擠著七、八個人打開對面的門，對面房間裡擺著兩座燭台，中間是一個黑色盒子。隨著對方彎腰鞠躬，一張黑白遺像出現在他的視野裡。

據報導，趙先生的遭遇並非個例。有受訪者稱，其所住小區存在一定比率的「骨灰房」，有的樓層甚至樓棟可能「住的死人比活人多」。各地因為風俗不同，「骨灰房」的選擇也有所不同，一些人購買、布置「骨灰房」時會向風水先生諮詢，這也導致有小區出現「骨灰房」扎堆的現象。

去年，湖南長沙的李雲（化名）來到山東青島工作，看中了一套租金 只有周邊小區類似戶型一半的位於李×村的房子。李雲打開窗戶準備透透氣時，發現對面有三戶人家的窗戶全用紅磚水泥封死了，又聽保安說：「現在年輕人膽子真大，這種陰氣重的房子說住就住。」打聽才知道那些房子是「骨灰房」，根據當地習俗不能見光，才將窗戶封死。李雲就搬了出去，「說實在的，住那有些瘮得慌」。

天津一位購買了「骨灰房」的某小區業主說，買這種房子一般會選擇地理位置比較偏僻、住戶較少、單價便宜的小區，買了就悄悄地安置，不要告訴鄰居和附近住戶，免得對方產生心理負擔、引發糾紛。

中國多地小區出現「骨灰房」，引發居民抗議。（取材自澎湃新聞）

此外，「骨灰房」往往長時間無人管理，加上逢年過節的祭拜燒紙、點燃香燭，也會存在安全隱患。

一位物業公司工作人員說，業主若發現懷疑是「骨灰房」。物業公司只得聯繫雙方業主進行協商，但如果對方不承認或不願意改，物業公司也沒有很好的辦法。