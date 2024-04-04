我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

買不起一二線城「天價墓地」 中多地爆骨灰房 小區鄰居非活人

中國新聞組／北京4日電
中國多地小區出現「骨灰房」。（取材自澎湃新聞）
中國多地小區出現「骨灰房」。（取材自澎湃新聞）

中國一、二線大城市大多存在著價格高、管理費用貴、租期短等「天價墓地」的現實問題，這讓一些人轉而購買位置偏遠、便宜的房屋，專門用來安置骨灰盒。據媒體調查，近年全國多地出現了這類「骨灰房」，有的樓層甚至「住的死人比活人多」，引來鄰居不安，也違反公序良俗原則，專家表示可以協調要求恢復原用途，或是訴諸法律請求賠償。

法治日報報導，住江蘇南通某小區的趙先生從沒見過鄰居，直到前幾天，突然聽到對門有動靜，迅速從貓眼向外望去：樓道裡擠著七、八個人打開對面的門，對面房間裡擺著兩座燭台，中間是一個黑色盒子。隨著對方彎腰鞠躬，一張黑白遺像出現在他的視野裡。

據報導，趙先生的遭遇並非個例。有受訪者稱，其所住小區存在一定比率的「骨灰房」，有的樓層甚至樓棟可能「住的死人比活人多」。各地因為風俗不同，「骨灰房」的選擇也有所不同，一些人購買、布置「骨灰房」時會向風水先生諮詢，這也導致有小區出現「骨灰房」扎堆的現象。

去年，湖南長沙的李雲（化名）來到山東青島工作，看中了一套租金只有周邊小區類似戶型一半的位於李×村的房子。李雲打開窗戶準備透透氣時，發現對面有三戶人家的窗戶全用紅磚水泥封死了，又聽保安說：「現在年輕人膽子真大，這種陰氣重的房子說住就住。」打聽才知道那些房子是「骨灰房」，根據當地習俗不能見光，才將窗戶封死。李雲就搬了出去，「說實在的，住那有些瘮得慌」。

天津一位購買了「骨灰房」的某小區業主說，買這種房子一般會選擇地理位置比較偏僻、住戶較少、單價便宜的小區，買了就悄悄地安置，不要告訴鄰居和附近住戶，免得對方產生心理負擔、引發糾紛。

中國多地小區出現「骨灰房」，引發居民抗議。（取材自澎湃新聞）
中國多地小區出現「骨灰房」，引發居民抗議。（取材自澎湃新聞）

此外，「骨灰房」往往長時間無人管理，加上逢年過節的祭拜燒紙、點燃香燭，也會存在安全隱患。

一位物業公司工作人員說，業主若發現懷疑是「骨灰房」。物業公司只得聯繫雙方業主進行協商，但如果對方不承認或不願意改，物業公司也沒有很好的辦法。

北京市律師協會物業管理法律專業委員會主任包華說，若房產銷售人員明知購房者購房目的是安放骨灰盒進行祭奠，仍然出售，或暗示購房者購房後可以安放骨灰盒，都是違法行為。　　

跟墓葬的差別大概就是公寓大樓和別墅的差別了，住都一樣住，就是擠了點。 （取材自...
跟墓葬的差別大概就是公寓大樓和別墅的差別了，住都一樣住，就是擠了點。 （取材自澎湃新聞）

租金

上一則

又現天價離婚 銘利達董事長前妻分走18億 市場憂繞道減持

下一則

首批小米SU7交付 「雷廠長」親自為車主開車門

延伸閱讀

7年僅1成獲批 港無牌龕場被取締 逾萬骨灰無處放

7年僅1成獲批 港無牌龕場被取締 逾萬骨灰無處放
重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆
大爆炸相隔半月 河北燕郊再傳火災

大爆炸相隔半月 河北燕郊再傳火災
鬆綁 北京取消離婚3年內購房限制

鬆綁 北京取消離婚3年內購房限制

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子