廣州小學生爭當「菸卡」王者 翻垃圾找菸盒、等級滾瓜爛熟

菸卡由廢棄菸盒製作而成。(取材自海報新聞)

一群小孩趴在地上，從長條形香菸外包裝盒裡拿出不同牌子的菸卡開始拍打。這是中國小學生族群裡最新的遊戲風潮—「菸卡」。菸卡由廢棄菸盒製成，小學生為了收集菸卡，竟然變得比成年人還要了解香菸的檔次和價格。

海報新聞報導，近在在廣州海珠區某小區裡，一群十歲左右小孩趴在地上，從長條形香菸外包裝盒裡拿出不同牌子的菸卡開始拍打。菸卡指的是印有品牌名稱的菸盒蓋，將其撕下後折成長方形卡片，雙手合攏，以空掌心擊拍地面，菸卡被掌風擊中翻面就算贏。

菸卡的流行令許多學童開始收集不同品牌的菸盒，由於印刷、紙材質量的不同，不同品牌的菸卡在面臨掌風的衝擊時，會有不同的表現。除了質材不同，不少學生還按香菸價格分級，價格貴、少見的菸盒更是列入收集目標。

有家長反映，因為收集菸卡，許多小孩對香菸品牌的了解甚至超過了吸菸的成年人。他們會向吸菸的家人索要，或者要求家長在網上購買，有些甚至會從垃圾桶中翻找別人丟棄的菸盒。

菸卡也成為小學生間的硬通貨。在一間小學外看到，一群小孩爭搶地上他人丟掉的廢棄菸盒，就為了製作菸卡。其中一位學生從兜中掏出一把菸卡，炫耀數量多、品牌豐富。

報導指出，在一些電商 平台上，小孩可以輕易購買到菸卡。在拼多多 平台看到，兩家售賣菸卡的店鋪顯示商品已拼20萬+件，100張未折疊菸卡的售價為19.75元(人民幣)。

菸卡的流行也引發了老師和學校的關注。海珠區某小學的一位班主任指出者，學生一到課間就聚在一起玩菸卡遊戲，甚至放學的公交車上都能看到孩子們趴在地上玩菸卡，學生們有的是自己找廢棄菸盒製作，有的則直接購買。每次看到學生們玩菸卡，他就會去沒收掉。 一學生向記者展示菸卡怎麽疊的。(取材自海報新聞) 學生收集菸卡，並熟悉香菸的檔次和價格。(取材自海報新聞) 學生們在小區裡玩菸卡遊戲。(取材自海報新聞)

來源：蒙蔽优斯