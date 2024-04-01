喊「救命」5秒觸發 多校廁所裝防霸凌警報

圖為長春德惠市第四中學使用的智能語音警報設備。（取材自中國之聲）

河北邯鄲未成年人校園霸凌致死事件發生後，校園暴力現象備受關注，陸續有學校在廁所等閉路電視無法覆蓋、容易發生欺凌的地點安裝「智能語音警報」裝置，透過識別聲音中的謾罵、「我要打你」等信息，向老師發出預警。

澎湃新聞報導，目前北京市、安徽省六安市等地已有中學陸續安裝了人工智能 （AI ）音頻報警器，用技術手段填補「安全盲區」。

吉林省德惠市第四中學在2023年秋季開學時，啟用智能語音警報設備，可自動識別涉及「求救」、「謾罵」方面的語句，並在5秒後發出警報示警。該校副校長王景會表示，目前影像監控幾乎可以全面涵蓋整個校園，但像是廁所、洗漱間等個別特殊場所因為涉及學生隱私，無法安裝監視器，容易發生學生打鬧及校園霸凌現象。學校這套系統啟用以來，已達到「作為一種震懾的目的」，會繼續使用。

福建省福州市一所學校最近也選擇在廁所等區域安裝類似設備。當設備捕捉到「打人了」、「救命」等特定的聲音訊息，並觸發預警時，學校老師的電腦或手機上就會收到警報，達到警示效果。

除了上述智能識別裝置，浙江省江山市一所小學近來也在校內設置「防霸凌校長信箱」，讓學生有更多途徑申訴和求救。同時，學校老師也為學生們強調這個信箱該怎麼使用，目的是解決一些學生受到欺凌時不敢說出遭遇的情況。