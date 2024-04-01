火箭送快遞不是夢 中國民企聯手淘寶實現「小時達」

箭元科技發布的全球「快遞小時達」海報。（取材自新黃河）

中國民營商業火箭公司「箭元科技」宣布，正聯合「淘寶」開啟一項利用運載火箭可重複使用技術運送快遞的研究項目，目前已進入試驗準備階段，計畫在年內進行首次載貨火箭回收試驗。電商 平台未來借助「火箭送快遞」，有望實現全球範圍內的「小時達」。

新黃河報導，火箭的點對點運輸，即「陸地快遞」功能，在美國已經進入試驗階段。SpaceX 於2022年就啟動利用「星艦」重型火箭把貨物在30分鐘內運往世界各地的計畫。

「箭元科技」旗下主要產品為「元行者一號」中大型不銹鋼可覆用液體運載火箭，該型號火箭的頭段設計了快遞貨倉，體積120立方米，可運輸貨物10噸。

中國商業航天具備廣闊的市場前景，但對民營火箭公司來說，一大痛點是當前埋單的客戶主要局限於政府和企業客戶。有行業人士分析，想要形成可持續的商業閉環，讓更多企業甚至消費者成為潛在客戶群體是關鍵。

作為國民電商平台，淘寶的加入有望為民營火箭公司創造全新的商業應用場景。數據顯示，2023年中國社會物流總額預計為350兆人民幣，全年快遞業務量達1320億件，連續十年穩居世界第一。未來火箭的「電商陸地快遞」場景的落地，將在商業化層面為中國商業航天事業打開新的局面。

航天科普專家王君毅表示，「火箭送快遞」的設想利國利民。商業航天需要大手筆持續性的重投入，單靠國家輸血並不現實，民營航天科技公司需要自己找到可持續的商業化模式。作為國民電商平台，淘寶巨大的物流需求也將為民營航天的商業化釋放巨大的想像力。民營航天科技公司也能更好地回收資金，投入到進一步的技術研發。