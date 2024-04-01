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「對不起軍兒」… 凱迪拉克新車海報 暗諷小米SU7、雷軍

中國新聞組／北京1日電
凱迪拉克「椰樹風」海報引熱議，網友說，就差把「針對小米」寫臉上了。(取材自快科技)
凱迪拉克「椰樹風」海報引熱議，網友說，就差把「針對小米」寫臉上了。(取材自快科技)

新浪科技報導，凱迪拉克預熱新車，海報暗諷小米SU7和小米集團董事長雷軍。凱迪拉克官方小紅書帳號3月31日晚發文預熱新車「傲歌」（OPTIQ），連發多張「椰樹椰汁」風格的海報，其中提到「對不起軍兒，我們幫你把50萬(人民幣，約6.9萬美元)以內，也挺好的SUV造出來了」。海報引發熱議，網友說，就差把「針對小米」寫臉上了。

快科技報導，凱迪拉克全新中型SUV傲歌，將於今年4月份上市。而在新車宣發方面，凱迪拉克一改往日風格，一份「椰樹風」滿滿的海報，引起網友關注熱議。

海報為「關鍵詞」風格，標題為「對不起，搞了120年行銷忽然給我整不會了」，左上角是「對不起雷軍」，其餘部分則是傲歌的車型亮點。比如「我們幫你把50萬以內，也挺好的SUV造出來了」、「傲歌偏科了，我們沒太在意超前推800V架構，是一位安全偏科生」、「沒有什麽倒置電池技術，但我們的電池及關鍵的三電系統，終身質保」、「我們沒有想過遮陽傘、遮陽棚，還能單獨賣錢，傲歌全部免費配備」、「傲歌玻璃心了，沒有炸裂帥氣的無框玻璃，我們只好給車配上雙層聲學玻璃，有點厚，但隔音好」、「傲歌太不愛學習了，我們既不像保時捷，也不像特斯拉，只想美美地做自己就好」、「傲歌不太會發明，沒發明過附加在觸屏旁還要花錢加裝的按鍵」。

對於凱迪拉克另類宣傳海報，網友明眼一看就知道是在針對小米SU7。有網友表示，「就差把針對小米汽車寫在臉上了」、「踩小米汽車，拔高自己，這種做法算是公關傳播大忌，容易令米粉和其他車迷朋友反感」、「小米汽車本身熱度較高，凱迪拉克有碰瓷嫌疑」、「凱迪拉克這波營銷有點Low，比較敗路人好感」。

不過，也有網友認為，「方式新穎獨特，傳播效果更好」。

凱迪拉克「椰樹風」海報引熱議，網友說，就差把「針對小米」寫臉上了。(取材自快科技...
凱迪拉克「椰樹風」海報引熱議，網友說，就差把「針對小米」寫臉上了。(取材自快科技)

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