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去年出生103萬人 廣東連6年成中國第1生育大省

記者陳宥菘／綜合報導
為了解決「不能生、不敢生」，北京、廣西、內蒙古、甘肅等四省份已先後將輔助生殖納入醫保報銷。（中新社）
為了解決「不能生、不敢生」，北京、廣西、內蒙古、甘肅等四省份已先後將輔助生殖納入醫保報銷。（中新社）

根據廣東省最新發布，2023年廣東省出生人口103萬人，連續六年成為中國第一生育大省，並連續4年成為中國唯一出生人口超過100萬的省份。另外，中國人口總數已連兩年負成長，為解決「不能生、不敢生」，北京、廣西、內蒙古、甘肅等四省市將輔助生殖納入醫保報銷。

廣東省統計局29日發布「2023年廣東國民經濟社會發展統計公報」，人口方面，2023年末，廣東全省常住人口1億2706萬人，比2022年末增加49萬人。其中城鎮常住人口9583萬人，換算成常住人口城鎮化率為75.42%，比前一年提高0.63個百分點。

廣東全年出生人口103萬人，出生率8.12‰；死亡人口68萬人，死亡率5.36‰；自然成長人口35萬人，自然增加率2.76‰。

中媒指出，上述出生人口數據顯示，廣東連續六年成為第一生育大省，連續4年成為唯一出生人口超過100萬的省份。

不過，廣東省的出生率近年也呈現下跌趨勢。近五年的數據為：2019年出生率為12.54‰；2020年出生率為10.28‰；2021年出生率為9.35‰；2022年出生率為8.30‰；2023年出生率為8.12‰。

為此，廣東省也加入了「催生」行列，在去年6月發布「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的實施意見」，提出18項重點任務，要加快建設「生育友好省」，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，試圖提升生育水準。

至於為何廣東出生人口能持續領先其他省市？中國國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛曾分析，改革開放以來，廣東一直是主要的人口流入地，大量的年輕流動人口流向廣東。從年齡結構來看，廣東是相對比較年輕的省份，流入廣東打工的年輕人，陸續到了結婚生育的年齡，所以生育小孩數量比較多。

另外，中國人口總數已連兩年負成長，去年全年僅出生902萬人，出生率6.39‰，再創新低，「搶救出生率」成官方任務。為了解決「不能生、不敢生」，北京、廣西、內蒙古、甘肅等四省市已先後將輔助生殖納入醫保報銷。

中國國家醫保局30日在官網刊登醫保局長章軒上月29日赴首都醫科大學附屬北京婦產醫院進行實地調查的資訊時，釋出這項消息。

章軒在考察時指出，將繼續指導有關省份進一步完善輔助生殖類醫療服務立項和醫保支付管理，並加強部門協同，推動基本醫療保險、生育保險和相關經濟社會政策配套銜接，共同促進人口長期均衡發展。

以廣西為例，醫保局指出，廣西自去年11月1日起，已將部分治療性輔助生殖類醫療服務項目9類納入基本醫療保險及工傷保險基金支付範圍，政策實施至今五個月，醫保基金支出約1.14億元人民幣（約1578萬美元），報銷比率59.13% ，大幅減輕了參保人員醫療費用負擔。

北京市醫保局相關負責人則指，相關政策實施七個月以來，職工就診2.7萬人，總費用2.2億元，員工健保基金支出1.5億元，在年度計算基金安全運作範圍內。

根據廣東省最新發布，2023年廣東省出生人口103萬人，連續六年成為中國第一生育...
根據廣東省最新發布，2023年廣東省出生人口103萬人，連續六年成為中國第一生育大省。(中新社)

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