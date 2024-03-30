在B站上大學 中國年輕網民新時尚 入駐學者甚至得過諾貝爾獎

北京師範大學副教授陳志新，在B站開設的網課一夜暴紅。(視頻截圖)

北京師範大學政府管理學院副教授陳志新因在校的「社會科學概論」課程沒開成，於是自錄網課，自印傳單到學校散發，反而引來大批學生關注，稱感受到老師的用心和真誠，陳志新在B站（嗶哩嗶哩）開設的網課因此一夜暴紅，粉絲量從幾百名增至103萬。而這並非個例，愈來愈多學者、甚至兩院院士入駐B站當老師，讀「B站大學」已成網民新時尚。

來源：YouTube

大公報報導，隨著陳志新「自印傳單、自錄網課」傳播知識的舉動，他的網課也愈發受到關注。陳志新表示：「我知道大學生喜歡這些平台，我覺得用這種方式給大家講課挺好的。」

報導指出，陳志新的課一夜爆火，再度引發網民「我在B站上大學」的感慨。不少中學生、大學生表示，B站上多樣化的學習資源，既滿足了自己課後複習、考前衝刺的需求，也能拓展興趣，學習語言、電腦軟件等新知識、新技能。

在B站，許多年輕人正通過公開課「接受二次教育」，授課者除了陳志新，還中國政法大學法學教授羅翔、史丹福大學 名譽教授菲利普．津巴多…截至2023年5月，入駐B站的兩院院士有7位，諾貝爾獎 獲得主有3位，累計入駐名師、學者超過600位。

「B站有很多技術教程，比如製作特效，視頻詳細而且免費，比大多數學習平台都要方便。」天津大學生張曉育表示，B站的學習充滿互動與交流，更加符合時下年輕人的學習習慣。

目前B站上播放時長最長的內容是山東財經大學教授宋浩講授的高等數學，播放量近1.5億，因其講解風趣易懂，被不少大學生視為「拯救高數考試的恩人」；B站視頻博主「木魚水心」講「史記」，首條內容收穫921萬播放量；復旦大學哲學學院教授王德峰入駐B站不到一年，粉絲數超過百萬…西安大學生徐詠表示：「B站上面的內容很豐富，學習、娛樂均可。」