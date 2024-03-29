無人機超126萬架 中國低空經濟蘊藏萬億級市場

無人機全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。圖為四川省閬中市，無人機飛手在柏埡糧油現代農業園區操控無人機播種小麥。（新華社）

科技飛速發展，航空業的未來已不局限于萬米高空。2024年的春天，低空經濟成為一個熱門詞。

中國民航局29日發佈數據顯示，截至2023年底，中國已有超126萬架無人機，同比增長約32%。2023年，民用無人機累計飛行超2300萬小時。民航局已批准建立民用無人駕駛航空試驗區17個、試驗基地3個，覆蓋城市、海島、支線物流、綜合應用拓展等場景。

工業和信息化部等四部門最新發文提出，到2030年，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。

大幅增長的無人機數量，多個批准建立的無人駕駛航空試驗區，印證著低空經濟正成為中國產業發展的一片新藍海。

今年的政府工作報告提出，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。近段時間，國內不少地方搶抓機遇探索低空經濟發展新模式、新路徑。

那麼，什麼是低空經濟？

據民航局綜合司副司長孫文生介紹，低空經濟既包括傳統通用航空業態，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式，是一種容納並推動多領域協調發展的綜合經濟形態，具有明顯的新質生產力特徵。

而低空經濟與你我的距離，其實比想象的還要近。

深圳星河World商場天台，無人機有序升降，高效完成外賣配送；青島平度，農民使用植保無人機播種撒肥，管理農田省時省力；今年2月，全球首條跨海跨城的電動「空中的士」首飛，從深圳到珠海僅需20分鐘，低空載人運輸正在「解鎖」城市三維立體化交通網……

通用航空航線越來越廣、無人機新業態越來越多、飛行更加安全可控……近些年，低空經濟在農業、製造業、交通運輸等領域的應用越來越多，市場發展前景廣闊。

這背後，離不開日漸完備的產業鏈支撐。

在國家首批通航產業綜合示範區之一的安徽蕪湖，從航空新材料、通航整機，到臨空經濟、低空運營，200多家通航產業鏈上下游企業在此集聚。

在海南，通航產業已成為戰略性新興產業，吸引通航企業競相落地，低空旅遊、短途運輸、航空攝影、商務飛行、飛行培訓等業務迅速增長……

工業和信息化部相關負責人表示，通用航空產業是低空經濟的主體，將以應用場景創新和大規模示範應用為牽引，加快通用航空技術和裝備迭代升級，建設現代化通用航空先進製造業集群，打造中國特色通用航空產業發展新模式，為培育低空經濟新增長極提供有力支撐。

作為戰略性新興產業，低空經濟發展也面臨一些挑戰。業內人士普遍認為，要先讓更多飛行器飛起來，才能壯大低空經濟。空域管制、適航審定、飛行保障等，都需要進一步優化提升。

對此，民航局有關負責人表示，民航局將配合有關部門做好空域分類和低空空域管理改革試點，增加低空可飛空域，並在航空器適航審定、低空飛行服務保障、基礎設施建設標準、市場準入、安全監管等方面加強研究和謀劃，助力低空經濟蓬勃發展。