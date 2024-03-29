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祭獎金舉報、聘監督員 足協打「假賭黑」鼓勵球迷參與

中國新聞組／北京29日電
中國足協的標誌。（百度百家號）
中國足協的標誌。（百度百家號）

中國足協28日在官網發出公告，鼓勵球迷和從業人員積極參與「假賭黑」專項治理，對舉報不法給於最高2萬人民幣(約2800美元)獎勵。足協也公開招聘「足球社會監督員」，加強對足球行業的監督管理，並提高足球工作的透明度。

明報報導，足協公布的「中國足球協會『假賭黑』問題舉報處理暫行辦法」指出，有關「假賭黑」是指因運動員、教練、裁判和相關從業人員違反體育競賽規則或違背體育道德，導致比賽過程或結果發生不當改變等違法違規違紀行為。

足協鼓勵球迷和從業人員積極參與「假賭黑」專項治理，對於提供有效線索並經查實的舉報人，將給予2000至2萬元人民幣不等的物質獎勵。

新京報報導，足協也發出通告，面向全國新聞媒體、球迷組織聘請監督員若幹名，面向足球職業聯賽賽區所在城市邀請紀檢監察部門代表、人大和政協代表若幹名作為監督員參與監督工作。

監督員是以自願、無償原則參與，將受邀聽取中國足球協會關於足球重點工作情況的通報，對相關工作提出意見和建議；參加足球職業聯賽、青少年比賽、裁判員選派等活動的監督工作。

監督員將對足球行業從業人員遵紀守法、廉潔自律、履職盡責等情況進行監督。也會收集社會各界對足球發展的意見，向中國足球協會提出政策性建議。

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