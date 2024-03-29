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碧桂園2023年財報延發 4月2日在港暫停牌

記者林宸誼／綜合報導
碧桂園延遲發布2023年財報，4月2日起停牌。（路透）
碧桂園延遲發布2023年財報，4月2日起停牌。（路透）

原訂28日發布2023年財報的中國房企碧桂園，28日晚間公告，將延遲刊發。由於無法在2024年3月31日或之前公布2023年財報，碧桂園將於4月2日上午9時起暫停在港交所買賣。

公告提到，由於公司面臨的經營環境日趨複雜，需要收集更多資訊以作出合適的會計估計及判斷，以將行業及公司的變化合理反映於2023年的年度業績上。

公告還提到，由於集團債務重組工作仍在進行，鑑於集團的項目數量眾多，分布廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，集團需要更多時間去收集相關財務資料以謹慎評估現時及未來的財務資源與財務義務。所以公司預計需要更長時間完成2023年年度業績的編制工作。

公告指出，碧桂園正與財務顧問及法律顧問合作以評估狀況，並與各類債權人密切合作，以盡快制定切實可行的辦法。

公告還提到，經過審慎周詳考慮，公司現階段不宜就2023年度業績刊發未經審核管理賬目，原因是有關管理帳目後期可能仍有調整，使得未經審核管理帳目未必能公平反映集團的財務表現及狀況。

實際上，碧桂園延遲發布業績早有預兆。以往碧桂園都會在正式發布業績之前發布相應報告期的盈利警告，今年則遲遲未發布2023年業績盈警。

碧桂園表示，停牌不會對公司的營運產生實質影響，當前公司境內保交樓工作及境外債務重組工作均有序推進，相關工作得到了包括各地相關政府、境外債權人等在內的利益相關方的大力支持。

2023年，碧桂園及合資企業和聯營公司累計完成交付房屋超過60萬套，累計交付面積7162萬平方公尺，範圍涉及31省249個城市。

碧桂園

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