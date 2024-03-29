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中國科技考古 耗6年復原北周武帝「清瘦英武」容貌

中國新聞組／北京29日電
左為宇文邕面貌複原圖，右為唐代閻立本繪製的「歷代帝王圖」中宇文邕形象。（新華社／陝西省考古研究院供圖）
左為宇文邕面貌複原圖，右為唐代閻立本繪製的「歷代帝王圖」中宇文邕形象。（新華社／陝西省考古研究院供圖）

想了解古代皇帝的長相，不用再看畫像，DNA就能復原真容。中國科技考古團隊使用專門適用於古DNA的捕獲探針，在北周武帝肢骨樣本上獲取了百萬個基因位點，歷經六年終於還原北周武帝頭髮、皮膚、瞳孔等關鍵特徵，「描繪」出宇文邕頭像，這是中國首次以科技考古方式復原古代帝王容貌，賦予歷史鮮活氣息，與以往人們想像大不同。

影音來源：YouTube

綜合新華社、文匯報報導，作為北周第三位皇帝，宇文邕近年來成為眾多影視劇和文學作品所追捧的熱門題材，然而對於他的真實樣貌卻是眾說紛紜；宇文邕為鮮卑族，以往人們只能透過中國唐朝著名畫家閻立本的「歷代帝王圖」一窺端倪，然而畫像還原程度並不可信。

據報導，在北周高等級墓葬考古研究新進展成果發布會上，專家介紹，復原中國古代帝王容貌，最大的困難在於獲得古代帝王完整的顱骨和高質量的基因組數據。由於北周武帝的肢骨DNA樣本的汙染率更高，已獲得的10萬個位點僅可滿足基本的族源分析，對於推測武帝的面貌特徵尚難以支撐。

去年9月，復旦大學科技考古研究院文少卿團隊用專門適用於古DNA的捕獲探針，再次在北周武帝肢骨樣本上獲取了約100萬個可用的基因位點，較上次提高10倍，還原北周武帝頭髮、皮膚、瞳孔等關鍵特徵。經過6年的反覆嘗試，終於「描繪」出宇文邕頭像。

報導指出，復原的宇文邕相貌清瘦英武精幹，不僅與人們想像中鮮卑族相貌鬚髮茂盛、髮色偏黃和高鼻深目大不相同，也與閻立本筆下的北周武帝面容豐滿、身型富態有所不同。

團隊還發現，鮮卑人群至少有60%的主要血統來源於黑龍江流域的古東北亞人群，不同地理區域的鮮卑人內部存在一定的遺傳差異，很可能是鮮卑人與周邊人群長期通婚融合的結果。這一發現，為南北朝時期貴族之間「胡漢融合」找到了直接證據。

根據史書記載，宇文邕（公元543至578年）的一生短暫而又傳奇。公元560年，北周明帝宇文毓被權臣宇文護毒殺，時年17歲的宇文邕被擁立為帝。他在位期間，大舉實行軍政改革，統一中國北方，對後續歷史進程產生深遠影響。公元578年，年僅36歲的北周武帝突發惡疾、英年早逝。

DNA

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