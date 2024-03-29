長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

在杭州蕭山這座「贅婿之都」，數十年來不斷有男性主動上門來求做上門女婿，但隨著時代進步，女方對贅婿設下的門檻愈來愈高。據當地婚介表示，一位年薪高達180多萬人民幣（約24.9萬美元）的北京大學博士不僅長得帥還是高管，想入贅蕭山成為女婿卻被丈母娘拒絕，原因是他身上的紋身，還有他意圖找富婆躺平的動機，最終被婚介直接拉黑。

深港在線報導，婚介所老闆李先生透露，由於蕭山地區的丈母娘普遍對紋身持有負面看法，認為它可能代表著不良習慣或行為，因此基於這一傳統觀念拒絕了北大博士的請求。

事件引發社會的廣泛關注和熱議。有人認為，丈母娘的做法過於保守，不應將紋身作為評判一個人的標準；也有人支持丈母娘的決定，認為家庭的和諧與傳統觀念的傳承同樣重要。有網友說，「180萬年薪還結什麽婚，每天happy起來」、「人外有人，蕭山有錢人是真多」、「這條件需要入贅？」

新周刊報導，有評論稱，蕭山贅婿為何這麼搶手，是因為杭州蕭山很多女孩都是獨生子女，家裡富有。父母不願意她出嫁，都願意招女婿上門。而男孩子又覺得到這樣的人家做上門女婿，人生可以少奮鬥十年。贅婿搶手是因為很多男性結婚壓力很大，需要準備車房和高額的彩禮，所以贅婿受到了大家的熱捧。

隨著時代的更叠，上門女婿的門檻也隨之變高。據九派新聞，在蕭山經營婚介所的李繼延記得，十多年前高中學歷還能進入贅婿的門檻。現在招婿的女會員中，約90%女孩都是本科學歷，贅婿的學歷門檻也相應提高至大專以上。

目前贅婿市場裡，招婿的女方條件普遍較好，其中不乏碩士海歸。而想入贅的男性中，最受歡迎的工作是醫師、公務員、事業單位人員。

而模特、律師、演員、銷售等職業相對不受歡迎。「很多人長得帥，沒一技之長，這種就是青春飯，我們招婿不要這些虛的。」

招婿的女生會更喜歡工作穩定的男生，「996的即使一年賺一兩百萬都不喜歡。大多還是喜歡有穩定工作，年薪20萬左右，朝九晚五有雙休，這樣最幸福。」互聯網大廠員工並不是很受女方歡迎，「到了35歲，就是互聯網大廠的老人了，要面對中年危機，而且不禿頂比較好。」