武漢大學開「雷軍班」全中國只招15人

小米集團董事長雷軍(中)曾捐贈母校武漢大學13億人民幣，創下中國學校單筆個人捐贈最高紀錄。(取材自微博)

小米 集團董事長雷軍去年11月29日向母校武漢 大學捐贈13億人民幣(約1.8億美元)，創下全中國學院校單筆個人現金捐贈最高紀錄。近日，有消息指出，該校計算機學院宣布開設「雷軍班」，將在全中國招收15名學生專攻電腦專業，要吸納最優秀的有志向的學生就讀，本博貫通培養。消息一出，「雷軍班」等相關話題立刻衝上熱搜。

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武漢大學校長張平文指出，就雷軍班和機器人系建設方面，希望學院發揮雷軍校友捐贈的重要作用，凝心聚力早日把計算機學院建成國內知名、世界一流的學術高地。

上游新聞引述計算機學院辦公室人員表示，今年高考 後，雷軍班將招收15名電腦專業學生，本博貫通培養，「與其他普通本科班相比，整個培養方面的各個環節都是高配置」。

雷軍去年11月向武漢大學捐出破紀錄的人民幣13億元，該筆捐贈不僅刷新武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也是全中國學校收到的最大一筆校友個人現金捐贈。雷軍當時表示，希望這筆資金能讓中國出現更多優秀的學者、工程師、科學家和科技創業者。

據了解，雷軍為武漢大學1987級電腦系校友。在武大求學期間，雷軍只用兩年時間便修完大學四年所需全部學分。畢業後不久，加入北京金山軟體有限公司，2010年4月創立小米公司，如今小米已經是全球前三大的智慧手機生產商。