7年前考上央美 勵志保安哥如今「流浪」 轉當旅遊博主

圖為李城在央美當保全的時候。（取材自紫牛新聞）

28歲以中央美術學院保安身分考上中央美術學院的李城，被稱為「勵志保安哥」，火爆全網。事隔七年，李城並未延續夢想：他差點沒能畢業，畢業後，他經歷創業失敗、工作被炒窘境，後來轉行做旅遊博主，花不到2000元（人民幣，下同，約277美元）改裝電動車 「流浪全中國」，一天飯錢不到10元（約1.4美元）。李城說，這種自由反而是他最滿意的生活方式。

紫牛新聞報導，李城1989年出生在湖南衡陽小山村，念初中時知道中央美術學院。李城說，當時他十分好奇，隨著對這所學校了解的逐漸深入，李城種下了考上央美的夢想。

2012年，李城到北京意外成為央美的保安。每次李城在校門口值班，都會在閒暇時擺著畫架作畫，不少進進出出的學生，看到這個保安在畫畫感到很稀奇，便會湊上前觀摩。2017年被錄取時，李城的速寫成績得了92分，是當年最高分。

李城回憶，考上央美之後，媒體的報導為他的生活帶來了翻天覆地的變化，「那時候我感覺自己瞬間變成了成功人士、一個知識分子，北京的許多美術培訓機構都爭著邀請我去上課，給我開出的月薪能達到1萬元（約1383美元），甚至周六、周日一天的工資也有700元。」李城說，那時候的他還想著要讀碩士、博士，畢業之後成為大學老師。

但是李城的人生並沒有按照他起初的設想走下去，他發現他的畫始終得不到別人的認可，還因此差點畢不了業。

2021年，32歲的李城從中央美術學院畢業，頂著央美的光環，當時意氣風發的他南下到深圳創業，「是和幾個朋友一起合夥開了一家綜合性的美術培訓機構，只不過因為疫情 原因開了一年不到，就解散了。」

2022年9月，李城經過同學介紹，在四川瀘州的一家私立學校擔任美術老師，「在一年之後，他們又覺得教務崗也不需要我，就把我辭退了，我便轉行做起了旅行自媒體博主。」

去年9月，李城在被私立學校辭退後，開著一台改裝過的「老頭樂房車」從四川瀘州出發，開啟了他的自駕 之旅。成都、雅安、理塘、拉薩、大理，沒有既定的路線規劃，走到哪算哪。旅途中在和陌生人侃侃而談的時候，總會有人驚訝地跟他說：「原來你就是當年那個媒體報導過考上中央美術學院的保安啊！」

做自媒體這半年多來，李城說，他每個月能有1000多元的收入， 「這樣的收入對我來說完全夠用，綽綽有餘。」他說，現在是他最滿意、最舒適的一種生活方式。

這種生活狀態也引起了一些網友的討論，有人表示惋惜，也有人認為李城沒有走好自己的人生路。在李城看來，唯有提升自己的修養，從一個心胸狹隘的人變成心胸寬廣的人；從一個知識淺薄的人變成一個知識豐富的人，從一個道德卑劣的人變成一個道德高尚的人，才算是真正完成對自我的跨越。

李城說，未來他會繼續自駕旅行，走遍全國各地，「同時我也沒有捨棄畫畫這件事，在路上遇到感興趣的人或事物，我都會即興畫一下。」

28歲以中央美術學院保全身分考上中央美術學院的李城，被媒體稱為「勵志保安哥」，火爆全網，7年後的他去「流浪」 。（視頻截圖）