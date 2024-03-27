解決中國農村剩男 學者籲：開放國際婚姻 網嘲：買賣人口

中國大齡男青年婚配難問題在農村更嚴峻。圖為上海人民公園相親角人頭攢動。（取材自中新網）

近日一項研究報告指出中國農村男青年婚配難的問題，引起社會討論，對此，廈門大學經濟學系副教授丁長發提出建言稱，可考慮開放國際婚姻，引進海外大量適齡女青年。不料卻招致網路輿論抨擊，有網友嘲諷稱「聽起來很像買賣人口」。

法治日報報導，華中師範大學中國農村研究院近日發布涉農村大齡男青年婚配難的調研報告。報告顯示，近年來，部分農村大齡男青年婚配難題愈演愈烈，對當地農村家庭建設和基層社會穩定均産生明顯衝擊。

在上述報告調研的119個樣本村莊中，有51個村的村幹部反映當地存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題，占比42.9%，其中，東、中、西部地區分別占比38.6%、50.1%和40.3%；在1785個農戶中，有825個受訪農戶認為當地農村大齡男青年婚配難題較為嚴重，占比46.2%，其中，東、中、西部分別占比38.6%、54.8%和43.2%。

中新經緯報導，廈門大學經濟學系副教授丁長發對此分析，稱一部分原因是經濟社會發展，大量農村青壯年男女去大城市務工，女性透過婚嫁等各種因素留在城市。根據第七次人口普查 ，男性人口比女性多3490萬，這是城市結構性問題。

除此之外，還有聘金問題。有調查顯示，有些農村聘金，包括房子、車子等加起來五、六十萬（人民幣，下同）甚至更高。而去年全國農村人均可支配所得才2萬多元。對於這個問題，丁長發認為最重要的是能不能開放國際婚姻。中國國內很多男青年去了俄羅斯 、柬埔寨、越南 、巴基斯坦等，透過「引進來，走出去」，引進海外適齡的女青年。

眾多網友則不認同丁長發的這一說法，有稱「人家海外的女青年能樂意嗎？」「需要付費的：坐等付費後老婆跑了的新聞 。不需要付費的：對不起國外大齡未婚女青年也沒瞎」。

還有網友自嘲「是啊，聘金是買賣人口啊！還好我不要聘金，不結婚」。

官媒人民日報也在微博發表評論稱，長遠看，農村大齡男青年婚配難題，還是要放在經濟社會發展的視野中來解決。把更多資源匯集到農村，讓更多人願意留下來，激發鄉村發展內生動力，宜居宜業和美鄉村必將上演更甜蜜的事業。