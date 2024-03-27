我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

解決中國農村剩男 學者籲：開放國際婚姻 網嘲：買賣人口

中國新聞組／綜合報導
中國大齡男青年婚配難問題在農村更嚴峻。圖為上海人民公園相親角人頭攢動。（取材自中新網）
中國大齡男青年婚配難問題在農村更嚴峻。圖為上海人民公園相親角人頭攢動。（取材自中新網）

近日一項研究報告指出中國農村男青年婚配難的問題，引起社會討論，對此，廈門大學經濟學系副教授丁長發提出建言稱，可考慮開放國際婚姻，引進海外大量適齡女青年。不料卻招致網路輿論抨擊，有網友嘲諷稱「聽起來很像買賣人口」。

法治日報報導，華中師範大學中國農村研究院近日發布涉農村大齡男青年婚配難的調研報告。報告顯示，近年來，部分農村大齡男青年婚配難題愈演愈烈，對當地農村家庭建設和基層社會穩定均産生明顯衝擊。

在上述報告調研的119個樣本村莊中，有51個村的村幹部反映當地存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題，占比42.9%，其中，東、中、西部地區分別占比38.6%、50.1%和40.3%；在1785個農戶中，有825個受訪農戶認為當地農村大齡男青年婚配難題較為嚴重，占比46.2%，其中，東、中、西部分別占比38.6%、54.8%和43.2%。

中新經緯報導，廈門大學經濟學系副教授丁長發對此分析，稱一部分原因是經濟社會發展，大量農村青壯年男女去大城市務工，女性透過婚嫁等各種因素留在城市。根據第七次人口普查，男性人口比女性多3490萬，這是城市結構性問題。

除此之外，還有聘金問題。有調查顯示，有些農村聘金，包括房子、車子等加起來五、六十萬（人民幣，下同）甚至更高。而去年全國農村人均可支配所得才2萬多元。對於這個問題，丁長發認為最重要的是能不能開放國際婚姻。中國國內很多男青年去了俄羅斯、柬埔寨、越南、巴基斯坦等，透過「引進來，走出去」，引進海外適齡的女青年。

眾多網友則不認同丁長發的這一說法，有稱「人家海外的女青年能樂意嗎？」「需要付費的：坐等付費後老婆跑了的新聞 。不需要付費的：對不起國外大齡未婚女青年也沒瞎」。

還有網友自嘲「是啊，聘金是買賣人口啊！還好我不要聘金，不結婚」。

官媒人民日報也在微博發表評論稱，長遠看，農村大齡男青年婚配難題，還是要放在經濟社會發展的視野中來解決。把更多資源匯集到農村，讓更多人願意留下來，激發鄉村發展內生動力，宜居宜業和美鄉村必將上演更甜蜜的事業。

人口普查 越南 俄羅斯

上一則

「杜鵑花落」美化日軍？校長文章惹議被解職

下一則

長髮妹遮臉漫步商場 多地裸奔潮? 網疑秘密組織 警闢謠

延伸閱讀

東谷市首家沃爾瑪超市動工 創造300就業機會

東谷市首家沃爾瑪超市動工 創造300就業機會
大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元
饒舌歌手「吹牛老爹」涉性侵和人口販賣 國安部突襲2處豪宅

饒舌歌手「吹牛老爹」涉性侵和人口販賣 國安部突襲2處豪宅
灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長

灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡