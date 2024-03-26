被排擠？自美返中學者辭去浙大職位 致領導信受矚

趙鼎新致浙大領導的辭職信，透露被排除出院系「決策圈」，無能為力。（取材自微信公眾號「學人Scholar」）

自美國返中並帶領浙大社會學系在學術上壯大的學者趙鼎新，近日提出辭職信，疑因與系書記要求「更高站位」改革，自認被排擠有關。事件折射出當今中國大學學術方向面臨的挑戰。

中央社報導，據浙江大學社會學系11日發布，當天召開幹部宣布會，宣布系主任調整：副校長周江洪兼任，趙鼎新卸任。當時趙鼎新表示，仍將一如既往地支持和參與社會學系事業的發展。

微信 公眾號「學人Scholar」23日刊文，署名為趙鼎新教授的辭職信在網上流傳。在信中，趙鼎新表示，自己被免去系主任職務後，在他毫不知情的情況下，社會學系在19日召開了黨政聯繫會議，會議期間發生不少衝突。

趙鼎新在信中說，這場會議裡，社會學系黨總支書記陳素珊宣布成立「社會學系學科建設工作小組」，其中沒有趙鼎新和另一個老師的名字，會後師生人心惶惶。

據他了解，陳素珊準備在社會系做「站位更高」的改革，「簡單講就是否定我主持這大社會學系工作期間的工作」。既然他已被排除決策圈，無力解決老師們的焦慮，因此決定辭去所有職務，包括：社會學系學術委員會委員、社會學學科學位評定委員會主任、浙大人口與發展研究所所長等。

根據公開資料，趙鼎新是知名學者，1996年起任教於美國芝加哥大學社會學系；2012年，任浙江大學訪問教授，入選國家「千人計畫 」，並於2021年起擔任社會學系教授、系主任。他在港台出版有「國家．社會關係與八九北京學運」、「社會運動和革命：理論更新與中國經驗」、「合法性的政治：當代中國的國家與社會關係」等著作。

據師生評價，在趙鼎新的影響下，浙大社會系延攬了一批國內外優秀教師，在英國高等教育調查機構QS社會學排名浙大連年上升。不過，在中國教育部 全國第四輪學科評估中，浙江大學社會學在A、B、C三類中僅排名Ｂ。

一名浙大人在問答網站「知乎」發文表示，趙鼎新回國的初衷是「辦一個弱行政、爭取發表國際高水平期刊的社會學系」，老師不做項目、不申請課題，這導致在教育部評估成果不佳，校方並不滿意。而陳素珊希望要求年輕老師多申請項目和課題，向學術圈傳統路子靠齊。

微博大V「書肆巡閱使」分析趙鼎新辭職：「研究經費不夠，他自己想辦法籌款，這一點他延續的還是美國大學的做法。其實在中國不是這樣的，經費要向上面申請，要想辦法『報項目』。可見一個學者不管理論多麼紮實、邏輯多麼有力，也仍然有天真的一面。

「書肆巡閱使」稱，「這種『權力鬥爭』不是一個天真的讀書人所能駕馭。被『排除出去』，有著某種必然，也未必是壞事。尤其是對一個社會學家來說，這至少為你提供一個研究主題。」

一名在上海的大學老師說，當前中國的大學，想申請到課題資金，取向非常政治化，能配合當前政治宣傳的學者才能活得很好。

他認為，長此以往，中國學者在國際上的影響力和份量會下降。